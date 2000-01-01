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Индия полностью отказалась от импорта иранской нефти | Фото: скриншот с YouTube24.05 20:39   MIGnews.com

Индия полностью отказалась от импорта иранской нефти

Индия полностью полностью отказалось от импорта иранской нефти, придерживаясь санкционных ограничений, установленных ранее Вашингтоном, заявил высокопоставленный индийский дипломат.

Об этом в пятницу, 24 мая стало известно The Times of Israel.

По словам посла Индии в США Харша Вардхана Шрингла, его страна и так существенно уменьшила объемы закупок иранской нефти до полного прекращения импорта перед тем, как Вашингтон усилил свою кампанию давления на Тегеран.

Дипломат подчеркнул, что после этой закупки Индия не импортировала ни одного барреля нефти, произведенной в Исламской республике.

Кроме того, дипломат сообщил, что Индия больше не импортирует и нефть из Венесуэлы, поскольку считает себя партнером США. Однако он отметил, что для его страны это обернулось некоторыми проблемами в энергетическом секторе, поскольку у Тегерана закупалось 10% всего нефтяного импорта.

Об этом Шрингла заявил журналистам во время брифинга, посвященного победе премьер-министра Нарендры Моди.


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