IBM увольняет десятки сотрудников в Израиле

Американский технологический гигант IBM начал процесс увольнения работников из своего научно-исследовательского центра в Тель-Авиве, где работают сотни работников, в рамках процесса глобальной реорганизации.
Об этом в пятницу, 24 мая сообщает Calcalist, не уточняя источник таких данных, передает The Times of Israel.
По данным газеты, на данный момент в пяти центрах IBM в Петах-Тикве, Гиватаиме, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве работают около двух тысяч израильтян.
Источники отмечают, что после реализации плана сокращений в полном объеме в Израиле работу потеряют несколько сотен специалистов.
Газета пишет, что процесс увольнения сотрудников в Тель-Авиве уже стартовал, однако вскоре начнут сокращать количество персонала и в других центрах в Еврейском Государстве.