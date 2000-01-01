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IBM увольняет десятки сотрудников в Израиле | Фото:24.05 17:21   MIGnews.com

IBM увольняет десятки сотрудников в Израиле

Американский технологический гигант IBM начал процесс увольнения работников из своего научно-исследовательского центра в Тель-Авиве, где работают сотни работников, в рамках процесса глобальной реорганизации.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает Calcalist, не уточняя источник таких данных, передает The Times of Israel.

По данным газеты, на данный момент в пяти центрах IBM в Петах-Тикве, Гиватаиме, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве работают около двух тысяч израильтян.

Источники отмечают, что после реализации плана сокращений в полном объеме в Израиле работу потеряют несколько сотен специалистов.

Газета пишет, что процесс увольнения сотрудников в Тель-Авиве уже стартовал, однако вскоре начнут сокращать количество персонала и в других центрах в Еврейском Государстве.


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