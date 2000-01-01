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Экс-менеджер `Арсенала` инвестирует в израильский стартап | Фото: Twitter24.05 16:45   MIGnews.com

Экс-менеджер "Арсенала" инвестирует в израильский стартап

Разработчик спортивных технологий, стартап PlayerMaker из Тель-Авива, заявил, что бывший менеджер клуба "Арсенал" Арсен Венгер присоединится к фирме в качестве инвестора и операционного партнера.

Об этом пишет The Times of Israel.

PlayerMaker изобрел технологию, которая отслеживает и анализирует технические, тактические и физические показатели футболистов с помощью датчиков, которые устанавливаются на обувь спортсменов.

В заявлении компании говорится, что Венгер будет принимать участие и в решении вопросов делового характера, и в дальнейшей разработке технологического продукта.

Стоит отметить, что за время своего пребывания в "Арсенале", между 1996 и 2018 годами, Венгер стал самым лучшим и самым успешным менеджером в истории британского клуба.

В заявлении компании подчеркивается, что он "революционизировал методы коучинга" и внедряет новые технологии и подходы к управлению эффективностью.


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