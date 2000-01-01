24.05 16:45 MIGnews.com
Экс-менеджер "Арсенала" инвестирует в израильский стартап
Разработчик спортивных технологий, стартап PlayerMaker из Тель-Авива, заявил, что бывший менеджер клуба "Арсенал" Арсен Венгер присоединится к фирме в качестве инвестора и операционного партнера.
Об этом пишет The Times of Israel
.
PlayerMaker изобрел технологию, которая отслеживает и анализирует технические, тактические и физические показатели футболистов с помощью датчиков, которые устанавливаются на обувь спортсменов.
В заявлении компании говорится, что Венгер будет принимать участие и в решении вопросов делового характера, и в дальнейшей разработке технологического продукта.
Стоит отметить, что за время своего пребывания в "Арсенале", между 1996 и 2018 годами, Венгер стал самым лучшим и самым успешным менеджером в истории британского клуба.
В заявлении компании подчеркивается, что он "революционизировал методы коучинга" и внедряет новые технологии и подходы к управлению эффективностью.
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