Французская группа заключает сделку с израильским Algatech
Французский производитель ингредиентов для косметической, фармацевтической и микробиологической промышленности приобрел израильский Algatech, культиватор микроводорослей, базирующийся в кибуце Кетура на юге Израиля.
Финансовые подробности не разглашаются, хотя финансовый сайт Calcalist оценил сделку в 100 миллионов долларов.
Основанная в 1998 году и расположенная в пустыне Арава, Algatech возглавляет исследования в области производства микроводорослей и является одной из немногих компаний в мире, которой удалось достичь промышленного производства на высоком уровне, говорится в заявлении Solabia, опубликованном в среду.
Выращивают микроводоросли в стеклянных трубках, похожих на теплицы, а единственным побочным продуктом, выбрасываемым в атмосферу, при этом является кислород. Наиболее широко продукция компании применяется сейчас в пищевой промышленности и при производстве разнообразных косметических средств.
Микроводоросли - это микроскопические водоросли, обнаруженные в пресной и морской воде. Они являются одной из самых ранних форм жизни и выжили в течение миллиарда лет, поскольку они способны адаптироваться к особенно суровым условиям. Вместе с бактериями они образуют основу пищевой цепи.
Содержащие почти все основные питательные элементы жизни, микроводоросли признаны одним из самых многообещающих долгосрочных и устойчивых источников продовольствия, здоровья, химических веществ и других продуктов.