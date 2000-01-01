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Сервис HotelsbyDay теперь доступен и в Израиле | Фото:25.05 07:07   MIGnews.com

Сервис HotelsbyDay теперь доступен и в Израиле

Интернет-сайт HotelsbyDay, запущенный в США четыре года назад, начинает работу в Израиле.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает портал Globes.

Веб-сайт предлагает концепцию резервирования номеров в отелях всего на час или несколько часов, а не на сутки, например, для того, чтобы поработать в тишине, провести деловую встречу и др.

Кроме того, это решение станет полезным для путешественников, которые должны выселиться из гостиничного номера до обеда, но все же нуждаются в другом месте, в котором можно провести время до вечернего вылета.

По данным источников, данный ресурс оказался настолько успешным, что теперь с ним сотрудничают более восьми сотен гостиниц, включая двадцать в Израиле.


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