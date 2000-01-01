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ЕС предоставит Финляндии `финансовую гибкость` | Фото: Thinkstock24.05 17:52   MIGnews.com

ЕС предоставит Финляндии "финансовую гибкость"

Усилия Финляндии по стимулированию экономического роста и сдерживанию растущего государственного долга были одобрены Европейской комиссией, которая 23 мая положительно оценила ситуацию.

В своих национальных рекомендациях по экономике Финляндии Комиссия согласилась предоставить государству "гибкость", требуемую для достижения целевого показателя задолженности, на основе ряда крупных структурных реформ, осуществляемых с целью восстановления финансового баланса.

Как сообщает YLE, это означает, что Финляндия избегает применения дисциплинарных мер в отношении повышенного соотношения долга к ВВП, которое в этом году достигнет 64,7%, в нарушение руководящих принципов ЕС.

Несмотря на это, 23 мая Европейская комиссия постановила, что Финляндия должна считаться выполнившей требование в отношении долга, установленное для всех государств-членов ЕС.

Ранее Комиссия указала, что государственный долг Финляндии превышает лимит в 60% ВВП, установленный в Пакте стабильности и роста ЕС, который направлен на гармонизацию финансового управления государств-членов. Финляндия впервые превысила порог в 2014 году.
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