ЕС предоставит Финляндии "финансовую гибкость"

Усилия Финляндии по стимулированию экономического роста и сдерживанию растущего государственного долга были одобрены Европейской комиссией, которая 23 мая положительно оценила ситуацию.
В своих национальных рекомендациях по экономике Финляндии Комиссия согласилась предоставить государству "гибкость", требуемую для достижения целевого показателя задолженности, на основе ряда крупных структурных реформ, осуществляемых с целью восстановления финансового баланса.
Как сообщает YLE, это означает, что Финляндия избегает применения дисциплинарных мер в отношении повышенного соотношения долга к ВВП, которое в этом году достигнет 64,7%, в нарушение руководящих принципов ЕС.
Несмотря на это, 23 мая Европейская комиссия постановила, что Финляндия должна считаться выполнившей требование в отношении долга, установленное для всех государств-членов ЕС.
Ранее Комиссия указала, что государственный долг Финляндии превышает лимит в 60% ВВП, установленный в Пакте стабильности и роста ЕС, который направлен на гармонизацию финансового управления государств-членов. Финляндия впервые превысила порог в 2014 году.