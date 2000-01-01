24.05 17:52 MIGnews.com

ЕС предоставит Финляндии "финансовую гибкость"

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Усилия Финляндии по стимулированию экономического роста и сдерживанию растущего государственного долга были одобрены Европейской комиссией, которая 23 мая положительно оценила ситуацию.В своих национальных рекомендациях по экономике Финляндии Комиссия согласилась предоставить государству "гибкость", требуемую для достижения целевого показателя задолженности, на основе ряда крупных структурных реформ, осуществляемых с целью восстановления финансового баланса.Как сообщает YLE, это означает, что Финляндия избегает применения дисциплинарных мер в отношении повышенного соотношения долга к ВВП, которое в этом году достигнет 64,7%, в нарушение руководящих принципов ЕС.Несмотря на это, 23 мая Европейская комиссия постановила, что Финляндия должна считаться выполнившей требование в отношении долга, установленное для всех государств-членов ЕС.Ранее Комиссия указала, что государственный долг Финляндии превышает лимит в 60% ВВП, установленный в Пакте стабильности и роста ЕС, который направлен на гармонизацию финансового управления государств-членов. Финляндия впервые превысила порог в 2014 году.