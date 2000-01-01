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24.05 10:08   MIGnews.com

Цены на телефонную связь в Израиле упадут на 40-50%

Реформа рынка связи в Израиле выходит на новый уровень. Телефонная монополия - компания Безек обязана до 17 июля обязана предоставить доступ к телефонным линиям своим конкурентам.

В результате осуществления реформы цена на проводные телефонные линии сократится на 40-50%.

Ранее в результате реформы рынка интернета цены на услуги интернет-провайдеров сократились на 30-50%.

Нынешняя реформа означает, что более мелкие компании смогут продавать полные пакеты услуг связи - включая проводные телефонные линии, интернет и многоканальный телевизионный сервис.

Министерство связи сообщило, что Безек будет обязан предоставить конкурентам линии проводной телефонной связи по цене 16 шекелей в месяц, плюс 0, 016 шекеля в минуту за каждый исходящий звонок.

Доходы Безека от проводной телефонной связи оцениваются в 1,4 миллиарда шекелей в год. Общий объем рынка составляет 3 миллиарда шекелей в год. Ближайшим конкурентом Безек является HOT.

В среднем, телефон Безек стоит 67 шекелей в месяц. После реформы ожидается. что телефонная линия будет стоить 35-40 шекелей в месяц.
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