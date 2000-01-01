25.04 07:08 MIGnews.com
Walmart заинтересовался IT-сектором Израиля
Мировой гигант розничной торговли, американская компания Walmart заинтересовалась Израилем – но не как площадкой для открытия нового магазина, а как поставщиком современных технологий.
Об этом во вторник, 24 апреля сообщает издание Globes
, передает The Times of Israel.
По данным издания, на этой неделе Израиль посетит делегация официальных представителей Walmart. Как ожидается, среди них также будет уполномоченный отдела кибербезопасности.
Отмечается, что представители компании изучат возможные варианты приобретения или сотрудничества с израильскими компаниями в области кибербезопасности.
Согласно информации Walmart, компания пока что не планирует открывать свое представительство на территории Израиля.
Отметим, что Walmart уже 9 лет ведет неформальную деятельность в Израиле, поддерживая отношения с разработчиками передовых технологий.
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