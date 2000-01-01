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Криптовалюты официально запрещены еще в одной стране | Фото:25.04 04:27   MIGnews.com

Криптовалюты официально запрещены еще в одной стране

Центральный банк Ирана официально запретил использовать криптовалюты при осуществлении финансовых операций.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, данное решение было принято на фоне значительного падения обменного курса национальной валюты.

Эксперты полагают, что, таким образом, Тегеран пытается взять под полный контроль валютный рынок Ирана после того, как в этом месяце обменный курс риала установил абсолютный антирекорд за всю историю применения этой валюты.

Ранее криптовалюты, включая биткоин, не были официально разрешены в Иране, но все же активно использовались.

Газета Donya-e Eqtesad опубликовала информацию о том, что запрет на использование криптовалюты будет распространяться на "все денежные и финансовые центры страны", включая банки, финансовые учреждения и пункты обмена валют.

Отметим, что многие страны мира рассматривают вопрос о необходимости запрета использования криптовалют, поскольку их можно использовать для легализации средств, полученных от преступной деятельности.
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