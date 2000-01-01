24.04 18:08 MIGnews.com

Израиль: Ссуды для тех, кому отказали банки

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Министерство финансов приняло решение выйти с тендером на открытие «Фонда второго шанса» для тех, кому отказано в выдаче кредита. Речь идет о кредитном фонде в размере 50 миллионов шекелей, который будет выдавать ссуды под гарантии государства.Параллельно с открытием фонда ведется работа по созданию базы кредитных данных на основании решения, принятого Кнессетом еще в 2016 году. Новая база данных позволит Банку Израиля создать единый банк кредитной истории каждого израильтянина и присвоить ему соответствующий рейтинг. Закон откроет доступ к данным всем кредитным компаниям и позволит им конкурировать в размере процента для клиентов с высоким рейтингом. Кредитный фонд, создаваемый государством, призван решить проблему, которая возникнет после создания базы данных — нежелание кредитовать граждан с низким кредитным рейтингом. Среди них могут быть те, кто испытывал трудности с возвратом ссуд, или же просто испортил отношения с банком, в котором находится их счет, по тем или иным причинам. Согласно оценкам, озвученным в 2016 году на заседании комиссии Кнессета по экономике, от 800 тысяч до миллиона израильтян не могут сегодня получить кредиты в банках. Единый банк данных фактически создаст «черный список», находящиеся в котором будут лишены возможности кредитования во всех банках и кредитных компаниях.В Минфине полагают, что фонд начнет работу еще до появления базы кредитных данных. Тендер должен закрыться в течение двух месяцев, на данном этапе неизвестно, на каких условиях фонд будет предлагать ссуды, так как это является одним из условий тендера.Появление единой базы кредитных данных полностью изменит рынок кредитования в Израиле. Новая база данных, содержащая, среди прочего, данные о выплатах ипотеки и возврате кредитов, позволить любому банку или кредитной компании — с разрешения клиента —получить все необходимые данные и дать предложение на получение кредита. На данный момент только коммерческий банк, в котором находится счет клиента, владеет всей необходимой информацией, что дает ему неоспоримое преимущество в выдаче кредита.Механизм базы данных отличается своей простотой: каждый клиент, заинтересованный в получении кредита, дает банку или кредитной компании разрешение на получение соответствующей информации в банке данных. Последние обращаются с разрешением клиента в кредитное бюро (всего будут созданы два таких бюро), которое и затребует данные из базы, находящейся в ведении Банка Израиля. Затем кредитное бюро обработает полученные данные в специальный отчет, в котором и будет отражен риск предоставления кредита клиенту. На основании полученной информации банк или кредитная компания смогут принять обоснованное решение о выдаче кредите и о размере процента. Поскольку клиент может предоставить сразу нескольким кредитным компаниям доступ к своим данным, это создаст конкуренцию на рынке, к чему и стремится Банк Израиля, на чьи плечи ляжет ответственность за поддержку банка данных. После создания базы данных, Израиль сделает еще один шаг к введению кредитного рейтинга граждан, как это принято в США.