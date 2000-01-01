Израиль: Ссуды для тех, кому отказали банки

Министерство финансов приняло решение выйти с тендером на открытие «Фонда второго шанса» для тех, кому отказано в выдаче кредита. Речь идет о кредитном фонде в размере 50 миллионов шекелей, который будет выдавать ссуды под гарантии государства.
Параллельно с открытием фонда ведется работа по созданию базы кредитных данных на основании решения, принятого Кнессетом еще в 2016 году. Новая база данных позволит Банку Израиля создать единый банк кредитной истории каждого израильтянина и присвоить ему соответствующий рейтинг. Закон откроет доступ к данным всем кредитным компаниям и позволит им конкурировать в размере процента для клиентов с высоким рейтингом. Кредитный фонд, создаваемый государством, призван решить проблему, которая возникнет после создания базы данных — нежелание кредитовать граждан с низким кредитным рейтингом. Среди них могут быть те, кто испытывал трудности с возвратом ссуд, или же просто испортил отношения с банком, в котором находится их счет, по тем или иным причинам. Согласно оценкам, озвученным в 2016 году на заседании комиссии Кнессета по экономике, от 800 тысяч до миллиона израильтян не могут сегодня получить кредиты в банках. Единый банк данных фактически создаст «черный список», находящиеся в котором будут лишены возможности кредитования во всех банках и кредитных компаниях.
В Минфине полагают, что фонд начнет работу еще до появления базы кредитных данных. Тендер должен закрыться в течение двух месяцев, на данном этапе неизвестно, на каких условиях фонд будет предлагать ссуды, так как это является одним из условий тендера.
Появление единой базы кредитных данных полностью изменит рынок кредитования в Израиле. Новая база данных, содержащая, среди прочего, данные о выплатах ипотеки и возврате кредитов, позволить любому банку или кредитной компании — с разрешения клиента —получить все необходимые данные и дать предложение на получение кредита. На данный момент только коммерческий банк, в котором находится счет клиента, владеет всей необходимой информацией, что дает ему неоспоримое преимущество в выдаче кредита.
Механизм базы данных отличается своей простотой: каждый клиент, заинтересованный в получении кредита, дает банку или кредитной компании разрешение на получение соответствующей информации в банке данных. Последние обращаются с разрешением клиента в кредитное бюро (всего будут созданы два таких бюро), которое и затребует данные из базы, находящейся в ведении Банка Израиля. Затем кредитное бюро обработает полученные данные в специальный отчет, в котором и будет отражен риск предоставления кредита клиенту. На основании полученной информации банк или кредитная компания смогут принять обоснованное решение о выдаче кредите и о размере процента. Поскольку клиент может предоставить сразу нескольким кредитным компаниям доступ к своим данным, это создаст конкуренцию на рынке, к чему и стремится Банк Израиля, на чьи плечи ляжет ответственность за поддержку банка данных. После создания базы данных, Израиль сделает еще один шаг к введению кредитного рейтинга граждан, как это принято в США.