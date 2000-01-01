24.04 16:26 MIGnews.com

В Израиле строится все больше крупногабаритных квартир

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Судя по всему, намерения правительства увеличить количество небольших квартир в строящихся проектах так и остались намерениями. Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, 51% квартир, строительство которых началось в 2017 году, являются 5-ти комнатными и более по сравнению с 48% квартир, строительство которых началось в 2016 году и 47% в 2015 году. Проблема нехватки в стране небольших квартир известна давно. В 2014 году в Израиле впервые не было построено ни одной однокомнатной квартиры. Двухкомнатные квартиры также превращаются в редкость, больше становится 5-ти и 6-ти комнатных квартир.Как утверждают подрядчики, одной из причин роста числа строящихся крупногабаритных квартир является программа «Цена для новосела», в рамках которой подрядчикам намного выгоднее строить большие квартиры. В проектах устанавливается цена за метр, что заставляет подрядчиков использовать по максимуму площадь дома. Именно поэтому, в первых проектах подрядчики предлагали 3-х комнатные квартиры площадью 110 квадратных метров.Согласно утверждениями подрядчиков, вкусы израильтян значительно изменились за последние годы. Если раньше строили трехкомнатные квартиры метражом 80 квадратных метров, то сегодня покупатели ищут малогабаритные квартиры метражом 100 кв. метров. Подобное происходит и с четырехкомнатными квартирами, метраж которых увеличился со 100 до 125 квадратных метров. Шестикомнатные квартиры, площадью 160-170 кв. метров, ранее считавшиеся элитным жильем и носившие гордое название "мини-пентхаус", сегодня пользуются широким спросом, и число таких квартир в проектах постоянно растет. В центральных районах страны, где резкий рост цен превратил в основных покупателей не молодые пары, а тех, кто улучшает жилищные условия, подрядчики подстраиваются под спрос, предлагая крупногабаритные квартиры. В Петах-Тикве, к примеру, 85% квартир, строительство которых было начато в 2006 году, были 4-х и 5-ти комнатными. Только 4% строящихся квартир были 6-ти комнатными и крупнее. В 2016 году уже половина всех строящихся квартир являлись 6-ти комнатными и более.Что касается периферии, то там строительство крупногабаритных квартир является одним из маркетинговых ходов, призванных привлечь покупателей из центра страны, где цена за квадратный несоизмеримо выше. Даже в далеком южном Эйлате практически не строятся 3-х комнатные квартиры. Если в 2006 году только 1,2% новых квартир в городе являлись 6-ти комнатными и более, то в 2016 их количество выросло до 22%.