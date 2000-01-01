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Официальный сайт Минобороны РФ 24.04 11:50   MIGnews.com

Россия в тройке стран с самыми большими военными расходами

США, Китай и Россия образовали тройку государств, являющихся лидерами по объему затрат на военные нужды. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в котором приведены данные о состоянии мировой торговли оружием и тенденциях в военных расходах стран-игроков.

В документе отмечается, что в 2016 году общие затраты на военные нужды, по сравнению с предыдущим годом, возросли и составили 1686 миллиардов долларов. Лидером в этой области являются США, потратившие на вооружение 611 миллиардов долларов. Китай ассигновал на оборонные нужды 215 миллиардов долларов, а Россия, увеличив свой военный бюджет на 5,9%, потратила в 2016 году 69,2 миллиардов долларов.

Авторы доклада отмечают, что объемы военных расходов США говорят об окончании тенденции к их сокращению. Это связано с экономическим кризисом и выводом войск из Афганистана и Ирака. Пиковому уровню 2010 года они уступают сейчас 20%.

Говоря о странах НАТО, СИПРИ напоминает о призыве США к партнерам по альянсу увеличить военные расходы как минимум до двух процентов ВВП. Из всех государств — членов НАТО только четыре отвечают этому требованию: Греция, США, Франция и Эстония.
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