24.03 07:25 MIGnews.com

Сделка с Mobileye: двое нажились на торговле инсайдом

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Двое израильтян обвинены судом Манхэттена в торговле инсайдерской информацией при сделке по продаже компании Mobileye.Mobileye в начале этого месяца была куплена Intel за 15,3 миллиарда долларов.Двое, Ариэль Дербаси и Амир Вальдман, пользуясь своими связями в Еврейском Университете Иерусалима, купили акции Mobileye непосредственно перед сделкой, и затем продали их, заработав миллионы долларов.В день объявления о продаже цена акций подпрыгнула на 28,2%. Дербаси заработал на этом 427 000 долларов, Вальдман - 4,5 миллиона.Судья Манхэттенского суда Ричард Берман издал постановление о замораживании активов двух израильтян на основании нарушения американского закона об инсайдерской информации