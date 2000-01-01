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24.03 07:25   MIGnews.com

Сделка с Mobileye: двое нажились на торговле инсайдом

Двое израильтян обвинены судом Манхэттена в торговле инсайдерской информацией при сделке по продаже компании Mobileye.

Mobileye в начале этого месяца была куплена Intel за 15,3 миллиарда долларов.

Двое, Ариэль Дербаси и Амир Вальдман, пользуясь своими связями в Еврейском Университете Иерусалима, купили акции Mobileye непосредственно перед сделкой, и затем продали их, заработав миллионы долларов.

В день объявления о продаже цена акций подпрыгнула на 28,2%. Дербаси заработал на этом 427 000 долларов, Вальдман - 4,5 миллиона.

Судья Манхэттенского суда Ричард Берман издал постановление о замораживании активов двух израильтян на основании нарушения американского закона об инсайдерской информации
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