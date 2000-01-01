24.03 11:25 MIGnews.com

Дери педалирует строительство нового города харедим

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Днем в четверг, 23 марта, министр внутренних дел Израиля Арье Дери (ШАС) посетил участок на юге страны, предназначенный для создания нового города харедим.Его сопровождали замминистра внутренних дел Мешулам Нахари, замминистра финансов Ицхак Коэн, депутаты Кнессета от "Яадут ха-Тора" Яаков Ашер и Менахем Элиэзер Мозес, глава Национального совета по жилищным вопросам Авигдор Ицхаки и глава местного совета Ашер Абергель.Новый город пока еще не получил название, но уже известно, что он будет построен на территории регионального совета Шафира около Кирьят-Малахи. В нем планируется возвести около 9 тысяч единиц жилься."Я намерен ускорить создание [нового города – ред.]. После праздника мы создадим руководство стройки, которое вместе с местным советом будет работать над ускорением и проверки того, что это место соответствует стилю и потребностям сообщества", - цитирует "Аруц Шева" израильского министра МВД.Поначалу, чтобы уладить бюрократические преграды, город будет находиться под юрисдикцией совета Шафира.Руководитель Национального совета по жилищным вопросам из бывший депутат "Кадимы" Авигдор Ицхаки назвал этот план историческим."Это исторический процесс для сообщества хареди. В этом году я намерен выставить на продажу 2000 единиц жилья из него", - сказал он.