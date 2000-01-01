25.02 03:50 MIGnews.com

Акции итальянских компаний рухнули из-за коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Распространение коронавируса ударило по котировкам итальянских компаний.Об этом 24 февраля сообщило издание Corriere della Sera.Миланская биржа открылась с падения котировок на 3,4%, тогда как к середине дня падение составило 6%. На 3,2% также упал индекс Dow Jones, а Nasdaq – на 4,5%.Наибольшее падение претерпели акции компаний, зависящих от экспорта: Juventus – на 11%, Salvatore Ferragamo – на 9,5%, Cnh e St – на 8%."Мы ожидаем негативное, но временное воздействие на итальянский ВВП. Основные риски связаны с компаниями, которые имеют деятельность, непосредственно связанную с туристическими потоками и сферами роскоши, а также и фирмами, которые имеют высокую концентрацию производственной деятельности в Северной Италии", – отметили эксперты Equita.Распространение коронавируса также негативно повлияло на деятельность туроператоров и гостиничных сетей по всей Европе. Акции Easyjet упали на 12%, Ryanair – на 10%, а туроператора Tui – на 8,4%.Отметим, что количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии выросло до шести человек, а 225 человек были инфицированы. Таким образом, эта страна занимает третье место по распространению болезни после Китая и Южной Кореи.