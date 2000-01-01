Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Акции итальянских компаний рухнули из-за коронавируса | Фото:25.02 03:50   MIGnews.com

Акции итальянских компаний рухнули из-за коронавируса

Распространение коронавируса ударило по котировкам итальянских компаний.

Об этом 24 февраля сообщило издание Corriere della Sera.

Миланская биржа открылась с падения котировок на 3,4%, тогда как к середине дня падение составило 6%. На 3,2% также упал индекс Dow Jones, а Nasdaq – на 4,5%.

Наибольшее падение претерпели акции компаний, зависящих от экспорта: Juventus – на 11%, Salvatore Ferragamo – на 9,5%, Cnh e St – на 8%.

"Мы ожидаем негативное, но временное воздействие на итальянский ВВП. Основные риски связаны с компаниями, которые имеют деятельность, непосредственно связанную с туристическими потоками и сферами роскоши, а также и фирмами, которые имеют высокую концентрацию производственной деятельности в Северной Италии", – отметили эксперты Equita.

Распространение коронавируса также негативно повлияло на деятельность туроператоров и гостиничных сетей по всей Европе. Акции Easyjet упали на 12%, Ryanair – на 10%, а туроператора Tui – на 8,4%.

Отметим, что количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии выросло до шести человек, а 225 человек были инфицированы. Таким образом, эта страна занимает третье место по распространению болезни после Китая и Южной Кореи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:38
В Днепре рядом со школой устроили стрельбу
02:41
ВОЗ: коронавирус похож на "болезнь Х"
01:30
Музей Освенцима обвинил сериал "Охотники"
00:34
В Германии выставили на показ самую дорогую картину Моне
23:22
Не доказал, что земля плоская: Mad Max взорвался на ракете  
22:50
Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии
22:36
Сигнал ракетной тревоги в Сдероте
22:30
Минздрав запретил волонтерам передавать еду эвакуированным
22:06
Инструкция Службы тыла для населения
21:54
Умер создатель фигурки-человечка LEGO — Йенс Нигард
21:48
"Исламский джихад": прекращения огня не будет
21:37
Британцы получат новые паспорта после Brexit
21:33
Очередной сигнал ракетной тревоги в Айн Ха-Шлоша
21:25
Кохави о прекращении огня: вероятно, это еще не конец
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus