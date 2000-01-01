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YouTube 24.02 13:25   MIGnews.com

Норвежская компания запустит рейсы в США за $65

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA решила запустить рейсы в США стоимостью всего 65 долларов. Уже начиная с июля норвежцы смогут попасть в Штаты заплатив за билет меньше 100 долларов.

По словам представителей компании, это самая низкая цена в истории. Приобретая билет за $65, вы сможете слетать из Белфаста и Эдинбурга в Нью-Йорк и Бостон. Цена стандартного билета составит 99 долларов.

На сегодня стоимость трансатлантического рейса из Дублина в Нью-Йорк стоит от 655 до 2755 долларов.

Однако работа Norwegian Air Shuttle ASA в США уже в течение нескольких лет вызывает протесты американских компаний, обвиняющих норвежцев в демпинге.
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