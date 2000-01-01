24.02 12:55 MIGnews.com

Трамп привлечет бизнес к восстановлению промпроизводства США

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с руководителями 24 крупных американских компаний в Белом доме заявил, что намерен привлечь их к процессу восстановления рабочих мест в промышленности и доминирующей роли страны в мировой торговле, передает Bloomberg.На встрече с главой государства присутствовали, в том числе, руководитель General Electric Co., председатель совета директоров Caterpillar Inc. и топ-менеджеры Johnson & Johnson, Emerson Electric."Они разделяют наше стремление вернуть производство и создать новые рабочие места в этой стране", - заявил Трамп.Он раскритиковал "невероятно плохие" торговые сделки и отметил дефицит торгового баланса с Мексикой и КНР. Кроме того, президент пообещал наказать компании, перемещающие рабочие места за пределы страны, и добиваться более выгодных условий госконтрактов.Перед встречей с Дональдом Трампом бизнесмены разделились на рабочие группы для изучения реформ в налогообложении, торговле и других сферах. В рабочих группах также приняли участие члены администрации Белого дома.Ранее, в декабре прошлого года, Трамп сообщил о создании консультативной группы по производству.