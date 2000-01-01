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Flickr.com | Фото: Thinkstock24.02 12:55   MIGnews.com

Трамп привлечет бизнес к восстановлению промпроизводства США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с руководителями 24 крупных американских компаний в Белом доме заявил, что намерен привлечь их к процессу восстановления рабочих мест в промышленности и доминирующей роли страны в мировой торговле, передает Bloomberg.

На встрече с главой государства присутствовали, в том числе, руководитель General Electric Co., председатель совета директоров Caterpillar Inc. и топ-менеджеры Johnson & Johnson, Emerson Electric.

"Они разделяют наше стремление вернуть производство и создать новые рабочие места в этой стране", - заявил Трамп.

Он раскритиковал "невероятно плохие" торговые сделки и отметил дефицит торгового баланса с Мексикой и КНР. Кроме того, президент пообещал наказать компании, перемещающие рабочие места за пределы страны, и добиваться более выгодных условий госконтрактов.

Перед встречей с Дональдом Трампом бизнесмены разделились на рабочие группы для изучения реформ в налогообложении, торговле и других сферах. В рабочих группах также приняли участие члены администрации Белого дома.

Ранее, в декабре прошлого года, Трамп сообщил о создании консультативной группы по производству.
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