24.02 11:25 MIGnews.com

Иран: Странам ОПЕК не выгоден рост цен на нефть

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Глава Министерства нефти Ирана Бижан Намдара Зангане заявил, что страны ОПЕК не должны быть заинтересованы в росте цены на нефть выше $55 за баррель."Если нефтяные цены вырастут выше $60 за баррель, производители, не входящие в ОПЕК, увеличат производство, чтобы извлечь из растущих цен максимальную выгоду", — пояснил Зангане, которого цитирует ТАСС.Министр в очередной раз подчеркнул важность соглашения ОПЕК о сокращении добычи для установления равновесия на рынке.Утром в четверг ценник апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялся на 1,412% — до $56,64 за баррель. При этом цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,598% — до $54,46 за баррель.