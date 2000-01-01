24.01 07:48 MIGnews.com

В Израиле вернут НДС на посылки стоимостью до 75 долларов

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Глава Торговой Палаты Израиля закончил подготовку плана действий, который будет представлен следующему министру финансов.План отмечает все большую роль сектора услуг и торговли в экономике, что соответствует глобальным трендам. Глава Торговой Палаты, Ури Лин, указывает на то, что на производстве в Израиле заняты 425 тысяч человек, в то время как в секторе услуг и торговли - 1,8 миллиона. Сектор торговли и услуг также отвечает примерно за 45% израильского экспорта - как и производственный сектор.В свете этого Лин предлагает отменить введенное в 2012 году освобождение на НДС для частных лиц, покупающих товары за границей на сумму не более 75 долларов (тогда министр финансов Моше Кахлон увеличил уровень освобождения с 50 до 75 долларов). В этом году израильтяне получили 68 миллионов посылок из-за рубежа. Лин считает, что более оправдания такой поблажке нет, и она создает “нечестную конкуренцию”.Продолжение представления освобождения частным лицам поощряет граждан покупать за рубежом. Лин утверждает, что это причиняет ущерб 75 тысячам фирм в Израиле. Результат воздействия на бюджет - “опустошающий”, говорит Лин, бюджет теряет из-за этого 1,25 миллиарда шекелей в год.На территории ЕС действует подобное освобождение - на уровне 22 евро за посылку, но оно будет отменено в 2021 году.Министерство финансов рекомендовало отменить освобождение от НДС - но опасается это делать перед выборами.Лин также требует изменить порядок начисления арноны. При ее расчете 50% стоимости должно быть привязано к увеличению зарплаты в государственном секторе.В 2020 году арнона увеличится на 2,58%, что принесет бюджету 750 миллионов шекелей дополнительно и составит в общей сложности 29,8 миллиардов шекелей.Лин также рекомендует снизить штрафной процент , который следует уплачивать в случаях задержек при уплате арноны - с 0,75% в месяц до 0,4-0,5%.Торговая Палата намерена провести экстренное совещание, посвященное поправкам к закону о тендерах. Целью является создание ситуации, в которой малые и средние бизнесы могут принимать участие в муниципальных тендерах на равных с крупными компаниями. Торговая Палата пытается добиться введения закона, согласно которому в тендерах на сумму до 10 миллионов шекелей смогут участвовать только малые и средние бизнесы и частные предприниматели. Эту идею поддержал лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман , который выступит на специальной встрече Торговой Палаты 17 февраля. Либерман является единственным политиком , который выступит на этой встрече. Он поддерживает позицию Лина, требует не повышать налоги и отменить “бюрократические налоги”.