Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Соглашение по газопроводу EastMed подпишут: названа дата | Фото:23.12 21:33   MIGnews.com

Соглашение по газопроводу EastMed подпишут: названа дата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль, Греция и Кипр подпишут в начале января сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья (EastMed).

Он и министр энергетики Юваль Штайниц полетят в Грецию, чтобы подписать соглашение, которое "внесет вклад в энергетическую безопасность Европы и процветание в Израиле и восточном Средиземноморье".

В офисе премьер-министра Греции также сообщили, что соглашение о строительстве газопровода будет подписано в Афинах 2 января. Сделка совершается на фоне напряженных отношений с Турцией, считающей часть побережья и акватории Кипра своей исключительной экономической зоной.

Трубопровод протяженностью в 2 тысячи километров сможет ежегодно перекачивать от 9 до 12 миллиардов кубометров добытого Израилем и Кипром газа в Грецию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
В купленной открытке обнаружено письмо из китайской тюрьмы
21:55
Сердючка призналась, что её часто зовут на ЛГБТ-парады
21:14
Шоуранер рассказала каким будет второй сезон "Ведьмака"
20:58
Либерман: раз МУС придет за нами, надо снести Хан аль-Ахмар
20:37
Названы имена двух жертв аварии автобуса 947
20:12
Израильских туристов предупредили о наводнениях
19:54
В Танзании рой разъяренных пчел прервал футбольный матч
19:36
Иран: Израиль поплатится за Дамаск
19:13
Сара Нетаниягу назвала бывшую уборщицу кротом
18:55
Сирия: удар по Дамаску нанес Израиль
18:21
Офер Шелах: не БАГАЦ должен решать судьбу Нетаниягу
18:00
В Греции сожгли машину турецкого дипломата
17:36
Израиль: найдено средство для борьбы с болезнью Альцгеймера
17:08
В Австралии 4,5-метровая змея напала на ребенка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus