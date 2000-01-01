23.12 21:33 MIGnews.com

Соглашение по газопроводу EastMed подпишут: названа дата

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль, Греция и Кипр подпишут в начале января сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья (EastMed).Он и министр энергетики Юваль Штайниц полетят в Грецию, чтобы подписать соглашение, которое "внесет вклад в энергетическую безопасность Европы и процветание в Израиле и восточном Средиземноморье".В офисе премьер-министра Греции также сообщили, что соглашение о строительстве газопровода будет подписано в Афинах 2 января. Сделка совершается на фоне напряженных отношений с Турцией, считающей часть побережья и акватории Кипра своей исключительной экономической зоной.Трубопровод протяженностью в 2 тысячи километров сможет ежегодно перекачивать от 9 до 12 миллиардов кубометров добытого Израилем и Кипром газа в Грецию.