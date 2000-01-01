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Rafael выиграл многомиллиардный тендер для нужд разведки | Фото:23.12 16:20   MIGnews.com

Rafael выиграл многомиллиардный тендер для нужд разведки

Оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems Ltd. выиграл многомиллиардный тендер, объявленный Министерством обороны, на разработку систем для нужд разведки.

По данным Globes, контракт рассчитан примерно на 20 лет.

Компания должна будет обеспечивать соответствующими технологиями военную разведку, разведку ВВС и разведывательные подразделения сухопутных войск

Конкурентом Rafael выступал частный оборонный концерн Elbit, а компания Israel Aerospace Industries ("Авиационная промышленность") отказалась от участия в тендере из-за высоких расходов на разработку систем.

Rafael и Министерство обороны отказались давать комментарии касательно контракта.


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