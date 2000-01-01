Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Водка № 1 в России – теперь в Израиле! | Фото:23.12 15:39   MIGnews.com

Водка № 1 в России – теперь в Израиле!

Русская водка имеет многовековую историю и богатое наследие. Первый прообраз напитка — «хлебное вино» — был создан в 1430 году, а классическая формула 40-градусной водки, разработанная Дмитрием Менделеевым, была запатентована в 1894-м. В эту эпоху водку называли уменьшительно-ласкательным именем «беленькая». Сегодня бренд Belenkaya входит в двадцатку крупнейших мировых водочных брендов и представлен более чем в 50 странах мира.

Водка Belenkaya создается с соблюдением высочайших стандартов качества, превышающих требования строгих регламентов. Спирт, вода и ингредиенты для продукта проходят тщательный отбор, а производство контролируется на каждом из десяти этапов, один из которых — фильтрация через колонны с углем. Каждая капля Belenkaya проходит сквозь 13 метров угольного фильтра в течение девяти с половиной часов. В ходе процесса березовый активированный уголь — природный абсорбент — очищает водку от вредных примесей и насыщает ее кислородом, благодаря чему достигается характерный мягкий вкус.

Эстетика Belenkaya построена на внимании к деталям: бутылка имеет оригинальный дизайн, а на контрэтикетке Belenkaya Gold размещен специальный идентификатор, который меняет цвет с серого на красный, когда водка охлаждается до идеальной для подачи температуры — +10 градусов.

В преддверии самого волшебного праздника в году хлопоты исключительно приятные: мы готовим подарки родным и близким, планируем новогоднюю ночь и составляем особенное меню. Водка Belenkaya — прекрасный выбор для праздничного стола. Она может выступить как в качестве аперитива — со льдом, а также в паре с оливками, украшенными темным базиликом, или вялеными томатами с кунжутом, — так стать сопровождением к основным блюдам праздничного меню.

Belenkaya Gold и Belenkaya Extra представлены как в крупных торговых сетях, так и в специализированных алкогольных бутиках Израиля.

Предупреждение: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
На правах рекламы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:20
Rafael выиграл многомиллиардный тендер для нужд разведки
16:01
5 человек приговорены к смертной казни за убийство Хашогги
15:50
США перебрасывают силы из Ирака в нефтеносные районы Сирии
15:30
Смерть командующего авиацией КСИР в Сирии опровергли
15:10
Руководство компании довело до суицида 35 сотрудников
14:33
В Каире прошло заседание палестинского Исламского джихада
14:25
Яндекс.Музыка стала доступна на иврите
13:51
"В результате атак в Сирии убит командующий авиацией КСИР"
13:30
МВД пересмотрит статистику о репатриации: возможна ошибка
13:29
Китай — лекарство для НАТО
13:04
Россия - против скоростного трамвая в Иерусалиме
12:38
Зеленский попал на обложку британского издания The Week
12:24
Шофер автобуса 947 не был уставшим, телефон лежал в кармане
12:16
ЦАХАЛ: ранен террорист из Газы, напавший на солдат
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus