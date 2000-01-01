23.12 15:39 MIGnews.com

Водка № 1 в России – теперь в Израиле!

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Русская водка имеет многовековую историю и богатое наследие. Первый прообраз напитка — «хлебное вино» — был создан в 1430 году, а классическая формула 40-градусной водки, разработанная Дмитрием Менделеевым, была запатентована в 1894-м. В эту эпоху водку называли уменьшительно-ласкательным именем «беленькая». Сегодня бренд Belenkaya входит в двадцатку крупнейших мировых водочных брендов и представлен более чем в 50 странах мира.Водка Belenkaya создается с соблюдением высочайших стандартов качества, превышающих требования строгих регламентов. Спирт, вода и ингредиенты для продукта проходят тщательный отбор, а производство контролируется на каждом из десяти этапов, один из которых — фильтрация через колонны с углем. Каждая капля Belenkaya проходит сквозь 13 метров угольного фильтра в течение девяти с половиной часов. В ходе процесса березовый активированный уголь — природный абсорбент — очищает водку от вредных примесей и насыщает ее кислородом, благодаря чему достигается характерный мягкий вкус.Эстетика Belenkaya построена на внимании к деталям: бутылка имеет оригинальный дизайн, а на контрэтикетке Belenkaya Gold размещен специальный идентификатор, который меняет цвет с серого на красный, когда водка охлаждается до идеальной для подачи температуры — +10 градусов.В преддверии самого волшебного праздника в году хлопоты исключительно приятные: мы готовим подарки родным и близким, планируем новогоднюю ночь и составляем особенное меню. Водка Belenkaya — прекрасный выбор для праздничного стола. Она может выступить как в качестве аперитива — со льдом, а также в паре с оливками, украшенными темным базиликом, или вялеными томатами с кунжутом, — так стать сопровождением к основным блюдам праздничного меню.Belenkaya Gold и Belenkaya Extra представлены как в крупных торговых сетях, так и в специализированных алкогольных бутиках Израиля.На правах рекламы.