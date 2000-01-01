С 2019 года вода подорожает на 4,12%

Управление водных ресурсов сообщает, что план повышения тарифов с начала 2019 года изменен в сторону уменьшения. Причиной тому стал ряд мер, которые правительство предприняло для сдерживания цен на электроэнергию.
Так, с 1 января цены на воду вырастут на 4,12% вместо 4,5%.
Примечательно, что чиновники корректируют подорожание уже в третий раз. Известно также, что расчеты базируются на том, что тарифы на использование электроэнергии также повысятся незначительно, как обещает министр финансов Кахлон.