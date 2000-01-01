На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!

Близится Новый год, а значит – самое время подводить итоги, в том числе финансовые, и строить планы на будущее. Не секрет, что большинству из нас в наступающем году хотелось бы улучшить свое материальное положение; весь вопрос в том, как это сделать. Можно, конечно, написать Деду Морозу и попросить денег, однако куда надежнее, полезнее и перспективнее проконсультироваться с профессионалами. Грамотно распорядиться имеющимися ресурсами, оптимизировать ипотечную ссуду, выбрать наиболее выгодный и подходящий именно вам вариант кредита и обойти все «подводные камни» финансовой системы – в этом вам с радостью помогут специалисты израильской компании BMC.
BMC была основана в 2009 году людьми, обладающими огромным опытом в сфере страхования, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. Один из совладельцев компании, Александр Водовоз, имеет вторую степень по экономике и финансам, которую получил в Тель-авивском университете, и работает в этой области уже 18 лет. До BMC он занимал ответственные должности в банке "Апоалим". Эрик Штайнгаус, обладатель первой степени по промышленной инженерии и менеджменту, более 10 лет занимается страхованием и консультированием по возврату налогов, а Михаэль Горель, обладающий лицензиями страхового и пенсионного-финансового агента, вот уже более 12 лет сопровождает клиентов компании по вопросам страхования и ипотечного кредитования.
Неудивительно, что BMC отличается глубочайшим знанием всех тонкостей финансовой и банковской системы Израиля. За годы своей деятельности компания не только помогла тысячам клиентов, но и успела накопить неоценимый опыт в сфере кредитования, страхования и возврата налогов. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг.
Минувший год оказался для BMC весьма плодотворным. Компания помогла более чем 400 клиентам оптимизировать ипотечную ссуду («машканту»), чем сэкономила им немало средств, времени и нервов. Кроме того, благодаря сотрудникам BMC клиенты компании получили 2 миллиона шекелей в качестве возврата налогов. Более 2000 человек приобрели тот или иной страховой полис. Неудивительно, что компания переживает период роста: ее офисы стали более просторными, коллектив вырос на 30%, открылся новый отдел страхования собственности и ответственности. Кроме того, 70 человек закончило основанные компанией BMC курсы.
Сотрудники компании BMC желают вам в новом году счастья, здоровья, а также финансового благополучия и процветания, секрет которых в первую очередь заключается в эффективном управлении бюджетом и грамотном использовании имеющихся ресурсов. В качестве подарка на Новый год BMC предлагает вам бесплатную всеобъемлющую финансовую проверку, в состав которой входит:
- проверка ваших страховых программ с целью снижения расходов
- проверка возможности возврата подоходного налога для наемных работников
- проверка ваших банковских кредитов с целью оптимизации и удешевления выплат
- проверка возможности снижения комиссионных выплат за ведение вашей пенсионной кассы и фондов повышения квалификации ("керен иштальмут")
- ипотечное страхование - 2 месяца бесплатно.
Проверка производится бесплатно и не влечет за собой каких-либо обязательств с вашей стороны.