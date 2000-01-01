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Крупная компания Израиля начала работать с Amazon | Фото:23.10 17:07   MIGnews.com

Крупная компания Израиля начала работать с Amazon

Компания "Strauss Group Ltd." стала первым израильским крупным производителем продуктов питания, который открыл свой магазин и начал продажу продукции через недавно открывшийся Amazon Israel.

Об этом сообщает Globes.

По данным издания, онлайн-магазин компании Elite открылся 22 октября. На данный момент там можно приобрести лишь кофе для капсульных машин за 72 шекеля, а доставка будет стоить 2,80 шекеля.

В течение некоторого времени Strauss предлагал этот продукт и услугу на своем собственном веб-сайте. Также компания работает на американском сайте Amazon, продавая хумус Sabra и другие спреды.

Напомним, что Amazon запустила свой сервис доставки 22 сентября. Скоро будет доступна версия на иврите.


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