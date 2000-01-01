23.10 17:07 MIGnews.com
Крупная компания Израиля начала работать с Amazon
Компания "Strauss Group Ltd." стала первым израильским крупным производителем продуктов питания, который открыл свой магазин и начал продажу продукции через недавно открывшийся Amazon Israel.
Об этом сообщает Globes
.
По данным издания, онлайн-магазин компании Elite открылся 22 октября. На данный момент там можно приобрести лишь кофе для капсульных машин за 72 шекеля, а доставка будет стоить 2,80 шекеля.
В течение некоторого времени Strauss предлагал этот продукт и услугу на своем собственном веб-сайте. Также компания работает на американском сайте Amazon, продавая хумус Sabra и другие спреды.
Напомним, что Amazon запустила
свой сервис доставки 22 сентября. Скоро будет доступна версия на иврите.
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