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23.10 10:28   MIGnews.com

Банки закрыты: Ливан не может платить проценты по долгам

За беспрецедентными протестами в Ливане, объединившими представителей всех сект и религий стоит финансовый кризис демонстрирующий неспособность элиты управлять страной.

Внешний долг Ливана превысил 100 миллиардов долларов. У страны нет денег платить проценты по долгу. Отношение государственного долга к ВНП составляет 155% и является одним из самых высоких в мире. Дефицит государственного бюджета в этом году достигнет 10% от ВНП.

Банки в Ливане стоят закрытыми шестой день подряд. Причина проста - в случае если их откроют,  клиенты сметут наличность, что еще более ухудшит и без того катастрофическую экономическую ситуацию.

Ассоциация банков Ливана распространила заявление, в котором говорится о том, что банкиры ждут “общей стабилизации обстановки в стране”. Резкая девальвация ливанского фунта неизбежно повлечет скачок в удорожании стоимости жизни - Ливан полностью зависит от импорта потребительских товаров.

Глава Центробанка Ливана Рияд Саламех находится в Вашингтоне, где обсуждает ситуацию с представителями Всемирного Банка и МВФ. Рецепты последних заранее известны - увеличение налогов и жесткие меры экономии.

Премьер-министр Ливана Саада Харири объявил, что у него есть план спасения экономики, но он должен быть утвержден в течение ближайших 48 часов - в противном случае Харири угрожает подать в отставку.

План премьера предусматривает сокращение субсидий государственной электрической компании с 2 до 1 миллиарда долларов в год. Центробанк обяжут сократить стоимость обслуживания государственного долга наполовину. План Харири предусматривает введение “одноразового” налога на прибыль банков и Центробанка, что должно принести еще несколько миллиардов долларов.

Франция заявила, что готова предоставить Ливану финансовую помощь в объеме 11 миллиардов долларов - но только в случае “проведения финансовых реформ”, план которых был согласован на парижской конференции в апреле 2018 года.


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