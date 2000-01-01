Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Amazon официально начал работать в Израиле | Фото:23.09 09:14   MIGnews.com

Amazon официально начал работать в Израиле

Компания Amazon 22 сентября официально объявила об открытии торговой деятельности в Израиле.

Как сообщает The Jerusalem Post, состоялся долгожданный запуск веб-сайта, однако только на английском языке.

На иврите портал будет запущен в ближайшие недели, так как разработка еще не завершена. Теперь жители Израиля могут совершать покупки "с местной доставкой" (local delivery).

Среди компаний, которые начали предлагать свой товар в Израиле через Amazon, числятся: Electra (электротовары), Adika (одежда), SeboCalm (продукты для ухода за кожей), Shomrat Hazorea (мебель) и 019mobile (сотовая связь).

Открытие приурочено к праздникам, чтобы израильтяне могли успеть заказать подарки. Amazon позволит продавцам обрабатывать поставки через своих перевозчиков. Чтобы доставлять продукты покупателям из США, продавцы смогут использовать программу "Fulfillment by Amazon" (FBA) или использовать перевозчика по своему выбору.

За неделю до запуска сайта, Amazon подписала эксклюзивное соглашение с "Почтой Израиля", которая также будет доставлять посылки по всей стране.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
Тиби накинулся на Нетаниягу: Мы не гости, а владельцы земли!
10:20
Заворотнюк прекратили давать медикаменты, – СМИ
10:00
Объединенный Арабский Список: не все поддержали Ганца
09:43
В США раскрыли новые данные о "сделке века"
09:20
Блокбастер "Мстители: Финал" выдвинут на премию "Оскар"
08:59
Ynet: вопрос иммунитета Нетаниягу закрыт
08:46
В Иране дали обещание по захваченному британскому танкеру
08:30
10 месяцев в коме: еще одна жертва обстрела в Ашкелоне
08:12
На военной базе произошло ЧП с бойцом ЦАХАЛ
08:02
Еврейская секта запросила убежище в Иране
07:44
Сертификат на роды для богатых: что подарили Собчак
07:30
Фильм об убийце Рабина признан лучшим в 2019 году
07:15
Израиль прекращает подачу электроэнергии в ПА
06:30
Названы продукты, замедляющие старение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus