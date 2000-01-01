Amazon официально начал работать в Израиле

Компания Amazon 22 сентября официально объявила об открытии торговой деятельности в Израиле.
Как сообщает The Jerusalem Post, состоялся долгожданный запуск веб-сайта, однако только на английском языке.
На иврите портал будет запущен в ближайшие недели, так как разработка еще не завершена. Теперь жители Израиля могут совершать покупки "с местной доставкой" (local delivery).
Среди компаний, которые начали предлагать свой товар в Израиле через Amazon, числятся: Electra (электротовары), Adika (одежда), SeboCalm (продукты для ухода за кожей), Shomrat Hazorea (мебель) и 019mobile (сотовая связь).
Открытие приурочено к праздникам, чтобы израильтяне могли успеть заказать подарки. Amazon позволит продавцам обрабатывать поставки через своих перевозчиков. Чтобы доставлять продукты покупателям из США, продавцы смогут использовать программу "Fulfillment by Amazon" (FBA) или использовать перевозчика по своему выбору.
За неделю до запуска сайта, Amazon подписала эксклюзивное соглашение с "Почтой Израиля", которая также будет доставлять посылки по всей стране.