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В Рамат-Гане построят 45-этажную башню | Фото:23.09 18:46   MIGnews.com

В Рамат-Гане построят 45-этажную башню

Компания Migdal инвестирует 800 миллионов шекелей в строительство 45-этажного офисного здания в Рамат-Гане. Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. (TASE: MGDL) расширяется на рынке недвижимости, продвигая строительство офисной башни на элитном перекрестке в Рамат-Гане.

Компания подписала соглашение о покупке участка в комплексе алмазной биржи Рамат-Ган за 325 миллионов шекелей. Оценочная стоимость проекта - 800 миллионов шекелей. Строительство начнется в ближайшие месяцы и займет пять лет.

Новое здания является частью комплекса Elite, который включает в себя 58-этажную жилую башню, принадлежащую Azorim, большое общественное пространство и историческую шоколадную фабрику Elite. Офисные помещения в башне составят 62 500 квадратных метров, а коммерческие площади - 3 000 квадратных метров. Migdal также создаст 500 парковочных мест на пяти этажах.

Эта сделка является последней в серии, недавно подписанной Migdal, в результате чего стоимость ее портфеля недвижимости в Израиле превысила 11,5 миллиардов шекелей.


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