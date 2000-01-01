23.07 20:05 MIGnews.com

Нетаниягу: увеличим экспорт, укрепим международные отношения

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Сегодня правительство утвердило присоединение к глобальному движению по поддержке международного развития. Израиль будет решать поставленные ООН цели развития в области водных ресурсов, сельского хозяйства, питания, здравоохранения, образования и технологий. Согласно данным ООН, для достижения заявленных целей к 2030 году, требуется 4 триллиона долларов в год."В продолжение повышения кредитного рейтинга Израиля агентством Moody's, что мы все приветствуем, правительство утвердит сегодня решение о продвижении израильской деятельности в сфере международного развития. Этот шаг продолжит укреплять положение Израиля в мире. Он встанет в ряду принятых нами решений, направленных на укрепление экономических связей с международными рынками, такими как Индия, Китай, Африка и Латинская Америка. Израиль - мировой лидер в области технологий, сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения и медицины. У нас огромный экспортный потенциал, и мы реализуем его с помощью правильной правительственной политики. Процессы, которые мы запускаем, укрепят не только израильскую экономику, но и наши политические связи на всех континентах", - заявил на заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу.Израиль, который присоединяется к данному проекту, обладает конкурентным преимуществом в пяти из 17 целевых областей: в управлении водными ресурсами, в передовом сельском хозяйстве, в медицинских услугах, качественных и универсальных, в инновациях и передовой энергетике.Правительство будет оказывать помощь израильским компаниям в деятельности по помощи развивающимся странам в целях обеспечения прибыльности для всех сторон: развивающиеся страны выиграют от экономического и социального развития, а израильские компании увеличат свои доходы. Израиль в результате увеличит экспорт, ускорит экономический рост, а также укрепит свое политическое положение.Доля развивающихся стран в мировой экономике составляет 55%, а в течение десяти лет этот показатель, как ожидается, составит две трети. Частное потребление в развивающемся мире также растет, и ожидается, что оно вырастет с 18 трлн долларов в год до более 30 трлн долларов в год в течение десятилетия.Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие не менее 70% мирового роста ВВП будут обеспечиваться развивающимися странами.Действия правительства позволят реализовать потенциал израильских компаний и к укрепить израильскую экономику.Для этих целей будет создана межминистерская комиссия во главе с генеральным директором министерства главы правительства, который получит полномочия в отношении определения целевых стран и отраслей, в которых у Израиля есть конкурентное преимущество.Комиссия определит инструменты, которые помогут израильскому частному сектору интегрироваться в сферу международного развития, устранить барьеры, преодолеть сбои функционирования рынка, снизить риски и т. д. Также будет рассмотрена возможность создания израильского банка развития.