Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Нетаниягу: увеличим экспорт, укрепим международные отношения | Фото: Моше Мильнер, GPO23.07 20:05   MIGnews.com

Нетаниягу: увеличим экспорт, укрепим международные отношения

Сегодня правительство утвердило присоединение к глобальному движению по поддержке международного развития. Израиль будет решать поставленные ООН цели развития в области водных ресурсов, сельского хозяйства, питания, здравоохранения, образования и технологий. Согласно данным ООН, для достижения заявленных целей к 2030 году, требуется 4 триллиона долларов в год.

"В продолжение повышения кредитного рейтинга Израиля агентством Moody's, что мы все приветствуем, правительство утвердит сегодня решение о продвижении израильской деятельности в сфере международного развития. Этот шаг продолжит укреплять положение Израиля в мире. Он встанет в ряду принятых нами решений, направленных на укрепление экономических связей с международными рынками, такими как Индия, Китай, Африка и Латинская Америка. Израиль - мировой лидер в области технологий, сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения и медицины. У нас огромный экспортный потенциал, и мы реализуем его с помощью правильной правительственной политики. Процессы, которые мы запускаем, укрепят не только израильскую экономику, но и наши политические связи на всех континентах", - заявил на заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Израиль, который присоединяется к данному проекту, обладает конкурентным преимуществом в пяти из 17 целевых областей: в управлении водными ресурсами, в передовом сельском хозяйстве, в медицинских услугах, качественных и универсальных, в инновациях и передовой энергетике.

Правительство будет оказывать помощь израильским компаниям в деятельности по помощи развивающимся странам в целях обеспечения прибыльности для всех сторон: развивающиеся страны выиграют от экономического и социального развития, а израильские компании увеличат свои доходы. Израиль в результате увеличит экспорт, ускорит экономический рост, а также укрепит свое политическое положение.

Доля развивающихся стран в мировой экономике составляет 55%, а в течение десяти лет этот показатель, как ожидается, составит две трети. Частное потребление в развивающемся мире также растет, и ожидается, что оно вырастет с 18 трлн долларов в год до более 30 трлн долларов в год в течение десятилетия.

Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие не менее 70% мирового роста ВВП будут обеспечиваться развивающимися странами.

Действия правительства позволят реализовать потенциал израильских компаний и к укрепить израильскую экономику.

Для этих целей будет создана межминистерская комиссия во главе с генеральным директором министерства главы правительства, который получит полномочия в отношении определения целевых стран и отраслей, в которых у Израиля есть конкурентное преимущество.

Комиссия определит инструменты, которые помогут израильскому частному сектору интегрироваться в сферу международного развития, устранить барьеры, преодолеть сбои функционирования рынка, снизить риски и т. д. Также будет рассмотрена возможность создания израильского банка развития.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:33
Президент Ривлин навестил семью павшего солдата Авива Леви
21:08
Состоялся очередной допрос Давида Битана
20:48
В Стамбуле задержаны 43 члена ISIS
20:24
ЦАХАЛ проводит учения вблизи границы с Газой
20:21
Израильские офицеры ищут свои корни в Прибалтике
20:14
Репатриант, убивший своего насильника, освобожден из тюрьмы
19:54
В ФРГ призвали Трампа и Рухани вести дипломатический диалог
19:38
В Афуле прогремел взрыв, погиб мужчина
19:14
Президент Ривлин отправится с официальным визитом в Хорватию
19:09
Юг Тель-Авива признан районом национального предпочтения
18:51
Франция примет часть эвакуированных из Сирии "Белых касок"
18:44
В ходе рейда ЦАХАЛа убит палестинский подросток
18:39
Мусульманский мэр столицы Боснии требует защитить евреев
18:25
Минкультуры обеспокоено признаками разрушения Стены Плача
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus