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Израильскую компанию купили за 80 млн. долларов | Фото: Pixabay23.07 12:27   MIGnews.com

Израильскую компанию купили за 80 млн. долларов

Занимающаяся интернет-платежами европейская организация PayU согласилась купить израильский провайдер платежных технологий Zooz, сообщил бизнес-портал Calcalist, ссылаясь на генерального директора Zooz Орена Леви.

По предварительным оценкам сумма сделки может достигать 80 млн. долларов, пишет издание с ссылкой на ознакомленный источник.

Пока что ни Zooz, ни в Naspers, дочерней компанией которой является PayU, эту информацию не комментируют.

Главной целью сервиса Zooz является анализ банков по различным параметрам, чтобы определить, какой банк осуществит необходимую клиенту транзакцию с самой низкой ставкой. В 2016 году компания привлекла 40 млн. долларов иностранного капитала, включая 24 млн со стороны немецкой венчурной компании Target Global Ventures.

Поглощение Zooz со стороны PayU, с которой израильтяне и так сотрудничали последние полтора года, позволит расширить их центр разработок и нанять еще полсотни сотрудников в течение года.
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