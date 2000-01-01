Армения получила мощное вооружение от России

В понедельник, 23 июля, стало известно, что Российская Федерация поставила Армении оружие общим объемом в $200 млн.
По словам председателя Минобороны республики Давида Тонояна, вооружение предоставлено по кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. Оно современное, модернизированное. Такого даже нет на вооружении России, пишет Armenpress.
Стоит отметить, что в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией армянской стороне госкредита в $200 млн на приобретение военной продукции.