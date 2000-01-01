Стабилизация курсов в ожидании заседания ФРС

В ближайшие дни состоится ключевое для валютного рынка событие недели – заседания ФРС. Несмотря на то, что согласно прогнозам, следует ожидать смягчение риторики регулятора, и запланированное событие уже имеет отражение в текущих ценах на валюты, рынок застыл в ожидании.
Некоторые эксперты полагают, что ФРС не только не снизит ставку, но и не даст предпосылок для ее снижения в следующем месяце. «Ястребиная» политика на фоне сорванных переговоров США с Китаем может стать серьезным ударом для инвесторов. Поэтому затишье на биржах в данный момент понятно и объяснимо.
Внешних и внутренних драйверов для рубля нет
Пятница выдалась хорошим днем для российской валюты – после данных из ЦБ рубль нанес очередной удар «американцу» и евро. В понедельник эксперты ожидают разноплановую динамику в диапазоне 64-65 рублей за доллар и 72-73 за европейскую валюту.
Основным внутренним фактором для рубля в последние дни стало обнародование результатов заседания совета Центробанка РФ. Ставка, как и предполагали аналитики, была снижена на 25 пунктов. Однако в теории рубль может отреагировать на это снижение положительным ростом относительно доллара – смягчение политики ЦБ косвенно повышает интерес инвесторов к российскому валютному рынку. К тому же, поводом для укрепления позитивные прогнозы на стоимость нефти стали.
На сегодняшнем нефтяном рынке тоже нет сигналов к понижению цен, а значит, нет предпосылок для падения курса российской валюты. После пятничного умеренного повышения цен на Brent и WTI, в начале недели «черное золото» существенно не меняет позиций. Согласно данным BakerHughes, в США закрылась еще одну буровая – это не так много, как на позапрошлой неделе, но для цен складываются относительно позитивно условия. К тому же, на стоимость барреля влияет шаткая геополитическая обстановка с Ираном.
Роста волатильности российской валюты при отсутствии прямых внутренних или внешних факторов в начале недели не предвидится. В начале недели курс доллара к рублю онлайн находился в районе майского минимума. Выше 65 рублей доллар также закрепиться не может. Аналогичная ситуация с курсом евро – курс опустился почти до 72, но минимум прошлого месяца пока не достигнут.
Поэтому, по мнению экспертов, если заседание ФРС закончится предсказуемо, существенного изменения курсов ожидать не стоит.
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