23.05 08:49 MIGnews.com

Компания по аренде авто Hertz обанкротилась

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Крупная компания по аренде автомобилей Hertz стала еще одной жертвой последствий пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, из-за которого начался мировой кризис в экономике.По данным СNN, руководству пришлось подать заявление о банкротстве."Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по округу Делавэр", – сказано в заявлении компании.Как стало известно, из-за коронавируса резко снизилась выручка и сократилось количество бронирований. Реструктуризация позволит выстроить более устойчивую финансовую структуру. Тем не менее, пока что все офисы Hertz будут открытыми и продолжат обслуживать клиентов.Что примечательно, компания была основана в Чикаго более 100 лет. Она занимает ведущую позицию на мировом рынке прокатов автомобилей.