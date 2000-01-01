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Компания по аренде авто Hertz обанкротилась | Фото:23.05 08:49   MIGnews.com

Компания по аренде авто Hertz обанкротилась

Крупная компания по аренде автомобилей Hertz стала еще одной жертвой последствий пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, из-за которого начался мировой кризис в экономике.

По данным СNN, руководству пришлось подать заявление о банкротстве.

"Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по округу Делавэр", – сказано в заявлении компании.

Как стало известно, из-за коронавируса резко снизилась выручка и сократилось количество бронирований. Реструктуризация позволит выстроить более устойчивую финансовую структуру. Тем не менее, пока что все офисы Hertz будут открытыми и продолжат обслуживать клиентов.

Что примечательно, компания была основана в Чикаго более 100 лет. Она занимает ведущую позицию на мировом рынке прокатов автомобилей.


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