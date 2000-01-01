Компания по аренде авто Hertz обанкротилась

Крупная компания по аренде автомобилей Hertz стала еще одной жертвой последствий пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, из-за которого начался мировой кризис в экономике.
По данным СNN, руководству пришлось подать заявление о банкротстве.
"Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по округу Делавэр", – сказано в заявлении компании.
Как стало известно, из-за коронавируса резко снизилась выручка и сократилось количество бронирований. Реструктуризация позволит выстроить более устойчивую финансовую структуру. Тем не менее, пока что все офисы Hertz будут открытыми и продолжат обслуживать клиентов.
Что примечательно, компания была основана в Чикаго более 100 лет. Она занимает ведущую позицию на мировом рынке прокатов автомобилей.