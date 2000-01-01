Компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве
В пятницу, 22 мая, компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве на фоне пандемии коронавируса. Компания, которая существовала 102 года, длительное время боролась с задолженностью.
Кредиторы Estero, находящейся во Флориде, отказались предоставлять ей очередную отсрочку по выплате долгов. По состоянию на конец марта Hertz Global Holdings Inc. взяла задолженность на сумму более 24 миллиардов долларов.
Начиная с середины марта, компания, чьи группы по прокату автомобилей также включают в себя Dollar и Thrifty, потеряла весь доход. Hertz также пострадала от потрясений руководства, назначив четвертого генерального директора за шесть лет 18 мая.
В конце марта компания потеряла 12 000 рабочих и добавила им еще 4 000 евро на отпуск, сократили приобретение автомобилей на 90% и прекратили все несущественные расходы.