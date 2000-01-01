23.05 18:11 MIGnews.com

Компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве

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В пятницу, 22 мая, компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве на фоне пандемии коронавируса. Компания, которая существовала 102 года, длительное время боролась с задолженностью.Кредиторы Estero, находящейся во Флориде, отказались предоставлять ей очередную отсрочку по выплате долгов. По состоянию на конец марта Hertz Global Holdings Inc. взяла задолженность на сумму более 24 миллиардов долларов.Начиная с середины марта, компания, чьи группы по прокату автомобилей также включают в себя Dollar и Thrifty, потеряла весь доход. Hertz также пострадала от потрясений руководства, назначив четвертого генерального директора за шесть лет 18 мая.В конце марта компания потеряла 12 000 рабочих и добавила им еще 4 000 евро на отпуск, сократили приобретение автомобилей на 90% и прекратили все несущественные расходы.