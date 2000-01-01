23.05 11:58 MIGnews.com

США пополнили "черный список" китайскими компаниями

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Министерство торговли Соединенных Штатов Америки внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или угрожают национальной безопасности США.В частности, семь компаний и два учреждения включены в список за причастность к нарушениям прав человека и злоупотреблениям, совершенным в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за представителями нацменьшинств в Синьцзяне.Еще свыше 20 компаний внесены в список за торговые связи с китайскими военными в интересах армии КНР.Для тех, кто попал в "черный список", вводятся ограничения на приобретение американских товаров и продукции, произведенной за рубежом с участием США.