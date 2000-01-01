24.05 04:38 MIGnews.com

Ботсвана разрешила охотиться на слонов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После пятилетнего запрета правительство Ботсваны вновь приняло решение разрешить охотникам убивать слонов, говорится в заявлении, опубликованном 22 мая Министерством окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма.Ботсвана является домом для более чем 130 000 слонов - около трети оставшихся в Африке слонов саванны - и, как представляется, в значительной степени избежала недавнего кризиса браконьерства слоновой кости. В период с 2007 по 2014 год численность слонов по всему континенту сократилась на 30 процентов, согласно Великой переписи слонов.Тем не менее, комитет, в который вошли местные власти, неправительственные организации, исследователи, представители промышленности и другие, обнаружил, что "отстранение от охоты оказывает негативное влияние на источники средств к существованию, особенно для общественных организаций, которые ранее получали выгоду от охоты".Он также обнаружил, что Департаменту дикой природы и национальным паркам "требуется слишком много времени, чтобы вмешиваться и контролировать деструктивных слонов, которые могут уничтожить урожай за сезон за одну ночь".