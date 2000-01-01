23.04 21:10 MIGnews.com

В ПАСЕ возникли финпроблемы из-за Турции и РФ

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В СЕ сложилась нездоровая финансовая ситуация, об этом сообщила докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.По ее словам, в конце минувшего года Турция отказалась от статуса года основного плательщика, также, приостановлена выплата членских взносов России.Паскье акцентировала, что эти отказы привели к дефициту бюджета организации в размере 18 млн евро, в силу этого Бюро Ассамблеи может, будет вынуждено глобально пересмотреть все приоритеты и методы работы.На протяжении работы сессий ПАСЕ в 2014-2015 годах после присоединения Крыма к Российской Федерации европарламентарии принимали резолюции, по которым делегация РФ лишалась права голоса во время обсуждения актуальных вопросов повестки.Как известно, Россию также лишили возможности принимать участие в работе уставных органов и мониторинге выборов. Поэтому РФ покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В 2016 и 2017 гг. официальная Москва не направляла в ПАСЕ документы, которые подтверждали бы ее полномочия в организации.