Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









29 шекелей `пожизненно`: Новый сотовый оператор We4G 23.04 17:18   MIGnews.com

29 шекелей "пожизненно": Новый сотовый оператор We4G

Сегодня на рынке сотовой связи официально появился новый оператор – Экспон. Оператор начинает свою деятельность под брендом We4G, так как компания Экспон приняла решение не использовать бренд кабельной связи и создать новый, особый, для рынка сотовой связи. До последнего момента было неизвестно какие цены предложит новый оператор, но сейчас можно смело сказать, что у действующих игроков на рынке появилась новая головная боль.

Новый сотовый оператор, являющийся партнером в сети Селком и Голан Телеком, предлагает на данном этапе два пакета. Первый пакет стоимостью 29 шекелей «пожизненно», пока клиент остается в компании. Пакет включает 40 Гига интернета без дополнительных ограничений. Цена действительна сегодня, 10 апреля, с 14:00, и будет предлагаться клиентам только в течение первых недель. Затем цена будет повышена. В рамках второго пакета, 10 Гига интернета без дополнительных ограничений, клиенты будут платить 19 шекелей в течение 24 месяцев. Затем цена будет увеличена до 49 шекелей.

На сегодняшний день средняя стоимость пакета на рынке сотовой связи составляет 55-65 шекелей в месяц, поэтому предложение нового оператора лишает действующие компании возможности повышения цен. Генеральный директор We4G, Яков Надворни, заявил, что оператор будет предлагать исключительно простые и понятные пакеты, без сложных маркетинговых мероприятий и подарков. Хэзи Бацалель, владелец компании, сообщил, что намерен в будущем расширить свою деятельность на финансовые услуги, платформой для которых и послужит новый сотовый оператор.

Экспон является бюджетным оператором на рынке международных телефонных звонков (код 018), а также интернет провайдером с почти 200 тысячами клиентов. Компания высказал заинтересованность в предоставлении клиентам услуги телефонной связи по низким ценам после реализации реформы в этой области.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:43
Минометный снаряд упал на территорию Израиля
17:37
Франция осуждает ЦАХАЛ за "беспорядочную стрельбу" в Газе
16:56
Нетаниягу: закон един для всех – мы не потерпим нарушений
16:42
Саргсян покидает кресло лидера правительства
16:37
Штайниц: Асад поплатится за любую атаку на Израиль
16:15
Во Франции продолжают протестовать Air France и SNCF
16:13
Израиль: Бесплатный Мундиаль в кафе и пабах
15:55
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:54
Последнему "парижскому террористу" вынесли приговор
15:05
Кейт Миддлтон доставили в больницу Сент-Мэри
14:46
Два поляка арестованы за концерт в день рождения Гитлера
14:10
Беннет рассчитывает, что ему помогут лишить БАГАЦ силы
13:44
Евреи Европы борются за право обрезания в Исландии
13:06
Израильская полиция перехватила 38 посылок с наркотиками
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus