23.04 17:18 MIGnews.com

29 шекелей "пожизненно": Новый сотовый оператор We4G

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Сегодня на рынке сотовой связи официально появился новый оператор – Экспон. Оператор начинает свою деятельность под брендом We4G, так как компания Экспон приняла решение не использовать бренд кабельной связи и создать новый, особый, для рынка сотовой связи. До последнего момента было неизвестно какие цены предложит новый оператор, но сейчас можно смело сказать, что у действующих игроков на рынке появилась новая головная боль.Новый сотовый оператор, являющийся партнером в сети Селком и Голан Телеком, предлагает на данном этапе два пакета. Первый пакет стоимостью 29 шекелей «пожизненно», пока клиент остается в компании. Пакет включает 40 Гига интернета без дополнительных ограничений. Цена действительна сегодня, 10 апреля, с 14:00, и будет предлагаться клиентам только в течение первых недель. Затем цена будет повышена. В рамках второго пакета, 10 Гига интернета без дополнительных ограничений, клиенты будут платить 19 шекелей в течение 24 месяцев. Затем цена будет увеличена до 49 шекелей.На сегодняшний день средняя стоимость пакета на рынке сотовой связи составляет 55-65 шекелей в месяц, поэтому предложение нового оператора лишает действующие компании возможности повышения цен. Генеральный директор We4G, Яков Надворни, заявил, что оператор будет предлагать исключительно простые и понятные пакеты, без сложных маркетинговых мероприятий и подарков. Хэзи Бацалель, владелец компании, сообщил, что намерен в будущем расширить свою деятельность на финансовые услуги, платформой для которых и послужит новый сотовый оператор.Экспон является бюджетным оператором на рынке международных телефонных звонков (код 018), а также интернет провайдером с почти 200 тысячами клиентов. Компания высказал заинтересованность в предоставлении клиентам услуги телефонной связи по низким ценам после реализации реформы в этой области.