25.04 08:29 MIGnews.com

МВД Израиля занялось должниками

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Министерство внутренних дело объявило о начале мероприятия по выплате задолженности муниципального налога. По оценкам местных властей, жители и владельцы бизнесов задолжали налогов на сумму около 30 миллиардов шекелей.Согласно уставу мероприятия, подписанному министром внутренних дел, местные власти получат полномочия предоставить должникам скидку до 50%, как в выплате задолженности для жилых помещений, так и для бизнесов. Но не все та гладко для должников: житель или владелец бизнеса сможет получить существенную скидку только в том случае, если у него нет задолженности за 2015 и 2016 годы. Кроме того, устав не обязывает местные власти предоставлять скидку, так что все зависит только от доброй воли местных власти. И это еще не все. Скидка не полагается при уплате муниципального налога за помещение, принадлежащее государству, госкомпании, концерну или в том случае, если владелец недвижимости уже получил частичную скидку по закону.Ежегодно местные власти собирают муниципальный налог на сумму почти в 22 миллиарда шекелей. В МВД полагают, что выплаченные долги могут существенным образом улучшить финансовое положение муниципалитетов, позволяя последним улучшить уровень услуг для местных жителей.В дополнение к мероприятию, МВД представило изменения в размере поддержки, которые местные советы получают от государства. В последние годы размер выделяемого бюджета вырос почти на миллиард шекелей и, скорее всего, он продолжит расти по следам рекомендаций специальной межведомственной комиссии, созданной специально с целью анализа ситуации. В рамках рекомендованных поправок, бюджет 2017 года был увеличен до 3,4 миллиарда шекелей по сравнению с 2,1 миллиарда в 2004 году. Министр внутренних делАрье Дери заявил, что бюджет, выделяемый на поддержку местных советов, является для них важным источником дохода.