24.04 08:27 MIGnews.com

Дорогой подарок: То, что израильтяне не покупают в интернете

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Количество рекламы накануне праздника Песах несколько потрясает. И это не только ощущение: судя по цифрам, объемы рекламы выросли как по отношению к предыдущим месяцам, так и по отношению к прошлогодним праздникам. Я двумя руками за подобный сценарий, потому что реклама уже давно перестала быть только двигателем торговли, у нее есть намного более важная роль — чем больше рекламы, тем стабильнее финансовое положение СМИ, а о роли средств массовой информации в наше время уже сказано достаточно.К слову, сеть «Суперфарм» является лидером по рекламе в предпраздничный период с рекламным бюджетом, превышающим на 33% бюджет рекламы накануне праздника в прошлом году. На втором месте сеть торговых центров «Азриэли», которые вообще не рекламировали себя накануне праздника Песах в прошлом году. На третьем месте торговая сеть «Шуперсаль», увеличившая бюджет на 14%. Но лично меня, во всем этом разнообразии рекламы, зацепило обилие призывов брать ссуды. Как со стороны банков, так и со стороны кредитных компаний. Не то чтобы в течение года нас не призывают брать ссуды, это происходит постоянно. В течение последних четырех лет банки и кредитные компании вложили более миллиарда шекелей в рекламу, из них почти 200 миллионов, чтобы убедить взять в долг.И реклама работает! За последние годы совокупный долг израильтян вырос как на дрожжах: только за 2016 год он увеличился более чем на 6% до 504 миллиарда шекелей. Можно предположить, что всему виной ипотека: израильтяне активно покупают жилье, получают ипотеку, задолженность растет. Предположение логичное, но неверное. Анализ задолженности показывает, что основной рост наблюдается в размере так называемых «общих» ссуд, то есть полученных, чтобы эти деньги потратить на потребление.Задолженность, не связанная с покупкой жилья, выросла за 4 года на 35% до 165 миллиардов шекелей. Большую часть ссуд, как водится, выдали банки, но кредитные компании продемонстрировали выдающийся скачок в количестве выданных ссуд. Что привлекает израильтян? Простота процесса получения ссуды. По данным компании «КАЛь» (кредитные карты), в начале 2016 года 20% ссуд были получены посредством мобильного приложения. За год этот показатель вырос до 50%. Другими словами, шел человек по улице, или сидел у телевизора, и вдруг пришло ему в голову взять ссуду. Он взял в руки мобильный телефон, две минуты и ссуда на счету в банке. И в чем проблема? Во времена развитых технологий и нулевой учетной ставки так и должно быть — быстро, удобно и дешево. Про быстро и удобно спорить не буду, насчет дешево есть загвоздка. Из-за легкости и желания получить деньги большинство из нас не уделяют должного внимания стоимости ссуд, не проверяют возможные варианты, не сравнивают размер процента. Наверняка немало людей удивятся узнав, какой процент они платят в эпоху нулевой учетной ставки.Перед тем, как вы берете в руки смартфон, чтобы получить ссуду в течение нескольких минут, подумайте о том, что ссуда — это не тот подарок, который в интернете можно купить дешевле.