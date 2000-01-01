24.04 07:25 MIGnews.com

Израиль: о чем отчиталось правительство

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Из года в год правительство ставит перед собой задачи, работает над их реализацией (если есть время и нет выборов), но вот результаты работы обычно неизвестны гражданам. Определять приходится на глазок: стало лучше, значит чего-то добились. Не стало лучше — значит ничего не делали. Про то, что зачастую становится только хуже, и говорить не хочется. В правительстве осознали проблему отсутствия отчетности, и в этом году, впервые, опубликован отчет о выполнении намеченных планов. На данном этапе он частичный, но со следующего года (если не будет выборов) достоянием общественности станет полный итоговый отчет. Итак, что сделало правительство для народа в 2016 году?Отчет огромный, поэтому коснемся только трех основных тем: жилье, здравоохранение и просвещение.Начнем с наиболее острой и популярной жилищной проблемы. Здесь удалось выполнить далеко не все поставленные цели. С одной стороны, было утверждено планов строительства для 110.934 единиц жилья вместо 100 тысяч намеченных, но при планах начать строительство 60 тысяч единиц жилья было начато строительство всего 54 тысяч.Министерство строительства отчиталось о том, что в рамках проекта "Цена для новосела" квартиры купили 6.343 семьи при планах в 15 тысяч. Вместе с этим, Минстрой добился сокращения количество очередников на социальное жилье с 1.708 до 1.409 семей, но установленной цели (1.358 семей) достичь не удалось. Как и было запланировано, министерство отремонтировало 10 тысяч единиц социального жилья.Министерство здравоохранения отчиталось о росте уровня удовлетворенности работой больниц. Он вырос в 2016 году с 75% до 78%, что соответствует намеченным планам, хотя уровень удовлетворенности работой приемных покоев не изменился, хотя должен был вырасти на 3% (с 60% до 63%). Среднее время ожидания проверки МРТ удалось сократить с 53 дней до 20 дней, но до намеченных 14 дней еще далеко. На 2% снизился уровень смерти от инсульта (было запланировано снижение на 1%), младенческая смертность от коклюша снизилась с 3 случаев в год до 1 случая.Министерство просвещения сообщило в отчете, что доля учеников, получивших аттестат зрелости, выросла с 65,5% до 66,1%. При этом доля учеников, получивших аттестат зрелости, достаточный для поступления в колледж или университет, выросла с 53,98% до 54,95%. Количество школьников, сдавших экзамен аттестат зрелости по математике на 5 единиц, выросло с 9.633 до 11.279 человек.Сократить социальный разрыв Минпросу не удалось. Разрыв между школами в «сильных» населенных пунктах и «слабых», расположенных в основном на периферии, не только не сократился, но и вырос с 31,74% до 34,16%. На проходивших в 2016 году сравнительных международных тестах израильские школьники улучшили показатель только на экзаменеPISA по математике (на 4 балла). На четырех других экзаменах оценка стала хуже предыдущей.