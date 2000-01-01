24.04 09:55 MIGnews.com

Минфин Израиля: инвесторы продолжают "сбрасывать" квартиры

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Главный экономист министерства финансов опубликовал в воскресенье, 23 апреля, недельный отчет, посвященный ситуации на рынке недвижимости. В соответствии с данными отчета, опубликованного на сайте министерства, рынок жилой недвижимости в феврале текущего года заметно притормозился по сравнению с январем: всего было заключено около 8800 сделок по купле-продаже квартир, что на 9% меньше, чем месяцем ранее.Усугубляется тенденция к спаду приобретений новых квартир. В феврале, за вычетом программы “Мехир ле-миштакен”, были проданы всего около 1800 новых квартир - это самый низкий показатель с августа 2014 года.Доля инвестиционных квартир в феврале снизилась до 16% - это самый низкий показатель с рекордного падения этого уровня в июле 2015 года. Продолжается и тенденция “избавления” от инвестиционных квартир.Темпы инфляции находятся на наивысшей точке за последние три года и приближаются к нижнему уровню, запланированному правительством - 1%.