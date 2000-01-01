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Саудовская Аравия ослабила меры жесткой экономии | Фото: Thinkstock23.04 13:43   MIGnews.com

Саудовская Аравия ослабила меры жесткой экономии

Король Саудовской Аравии Салман издал королевский указ восстановить финансовые пособия для государственных служащих и военнослужащих, которые были сокращены в рамках мер жесткой экономии.

"Королевский приказ возвращает все надбавки, финансовые пособия и бонусы государственным служащим и военному персоналу", - говорится в указе, переданном по государственному телеканалу "Эхбария".

Также отметим, что министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил в ходе форума в ОАЭ, что производители нефти достигли предварительной договоренности насчет продления соглашения об ограничении добычи нефти. При этом чиновник подчеркнул, что пока не все заинтересованные страны присоединились к договоренностям, конкретные государства он не назвал.

Саудовский министр энергетики подчеркнул, что все страны Персидского залива разделяют обеспокоенность о судьбе отрасли через несколько лет, если наблюдаемое в последние два года сокращение инвестиций в нее продолжится.
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