23.04 13:43 MIGnews.com

Саудовская Аравия ослабила меры жесткой экономии

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Король Саудовской Аравии Салман издал королевский указ восстановить финансовые пособия для государственных служащих и военнослужащих, которые были сокращены в рамках мер жесткой экономии."Королевский приказ возвращает все надбавки, финансовые пособия и бонусы государственным служащим и военному персоналу", - говорится в указе, переданном по государственному телеканалу "Эхбария".Также отметим, что министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил в ходе форума в ОАЭ, что производители нефти достигли предварительной договоренности насчет продления соглашения об ограничении добычи нефти. При этом чиновник подчеркнул, что пока не все заинтересованные страны присоединились к договоренностям, конкретные государства он не назвал.Саудовский министр энергетики подчеркнул, что все страны Персидского залива разделяют обеспокоенность о судьбе отрасли через несколько лет, если наблюдаемое в последние два года сокращение инвестиций в нее продолжится.