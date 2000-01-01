23.04 11:44 MIGnews.com

Кахлон: Рабочие из Китая помогут решить жилищную проблему

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Правительство утвердило соглашение о расширении сотрудничества между Израилем и Китаем, включающее увеличение количества китайских рабочих, которые будут заняты в сфере строительства, а также в других отраслях хозяйства.“Я рад, что правительство утвердило сегодня привлечение китайских рабочих в Израиль, - отметил министр финансов Моше Кахлон, - Речь идет о тысячах рабочих, которые помогут строительной отрасли, столь нуждающихся в рабочих руках. Они помогут решить проблему жилья для молодых семей и ускорят строительство жилья в Израиле”.Как известно, в рамках соглашения, подписанного в ходе официального визита главы правительства Биньямина Нетаниягу в Китай, было подписано соглашение о ввозе в Израиль 20 тысяч рабочих из Китая, главным образом, для строительных проектов. 6 тысяч рабочих прибудут в Израиль уже в течение первых шести месяцев с момента подписания договора.