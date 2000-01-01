Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Кахлон: Рабочие из Китая помогут решить жилищную проблему | Фото: Thinkstock23.04 11:44   MIGnews.com

Кахлон: Рабочие из Китая помогут решить жилищную проблему

Правительство утвердило соглашение о расширении сотрудничества между Израилем и Китаем, включающее увеличение количества китайских рабочих, которые будут заняты в сфере строительства, а также в других отраслях хозяйства.

“Я рад, что правительство утвердило сегодня привлечение китайских рабочих в Израиль, - отметил министр финансов Моше Кахлон, - Речь идет о тысячах рабочих, которые помогут строительной отрасли, столь нуждающихся в рабочих руках. Они помогут решить проблему жилья для молодых семей и ускорят строительство жилья в Израиле”.

Как известно, в рамках соглашения, подписанного в ходе официального визита главы правительства Биньямина Нетаниягу в Китай, было подписано соглашение о ввозе в Израиль 20 тысяч рабочих из Китая, главным образом, для строительных проектов. 6 тысяч рабочих прибудут в Израиль уже в течение первых шести месяцев с момента подписания договора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:31
Израиль и Иран встретятся в Москве
12:30
Уволить нельзя помиловать
11:57
В Беэр-Шеве арестованы 6 евреев за нападения на арабов
11:21
Беннет: 10-й канал - фейк ньюс в прайм тайм
11:18
Иерусалим: 15-летюю изнасиловали на лестничной площадке
10:50
Большинство израильских французов "за" Франсуа Фийона
10:42
Беер Шева - футбольная столица
10:22
Германия: Прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС
09:54
Премьер Украины отправится в мае с визитом в Израиль
09:39
Израиль атаковал сирийскую военную базу
09:20
Силы ЦАХАЛа арестовали 10 подозреваемых террористов
08:17
Убивший британку террорист получит 800£ в месяц от ПА
08:03
Поселенцы атаковали солдат ЦАХАЛа, ранен офицер
07:48
Эвакуация консульства Франции в Нью-Йорке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus