23.03 08:51 MIGnews.com

Мадуро объявил о деноминации национальной валюты

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Правительство Венесуэлы решило провести деноминацию национальной валюты, чтобы укрепить экономику страны, переживающую последние несколько лет острый экономический кризис. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в ходе своей пресс-конференции, передает телеканал Globovision."Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность",- приводит слова Мадуро канал.Так, с начала лета в денежном обороте Венесуэлы появятся новые купюры номиналом в 200 боливаров (национальная валюта государства) с портретом национального героя Франсиско де Миранды и в 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Также после долгого перерыва в стране вернуться монеты.Таким образом, Мадуро хочет урегулировать кризис, который в последние годы переживает экономика южноамериканской республики. При этом согласно прогнозам аналитиков агентства S&P, падение венесуэльской экономики при правильном политическом управлении может прекратиться в лучшем случае в 2019 году.Сейчас Венесуэла возглавляет десятку "самых несчастных экономик мира по версии Bloomberg. В связи с кризисом в стране возникла гиперинфляция, девальвация национальной валюты, безработица, дефицит товаров первой необходимости и медикаментов, что в свою очередь привело к массовым протестам.