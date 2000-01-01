24.03 07:17 MIGnews.com
Израильская фирма совершит прорыв в сфере переработки мусора
Компания UBQ запатентовала технологию, которая позволит превращать самые обычные бытовые отходы в пластик многоразового применения.
Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Times of Israel
.
Издание отмечает, что это будет настоящая глобальная революция в сфере переработки мусора.
По словам разработчиков нового подхода к переработке мусора, их нововведение поможет "опустошить мусорные полигоны".
Представители компании подчеркивают, что это действительно станет возможно, если технология будет работать и окажется коммерчески целесообразной.
Первый завод и исследовательский центр UBQ находятся в кибуце Цеэлим (в южной части пустыни Негев), где также была запущена пробная производственная линия, уточняет издание.
По словам члена правления UBQ Альберта Доуэра, компания использует в качестве сырья не просто что-то бесполезное, а то, что реально вредит планете, и превращает его в вещи, используемые ежедневно.
В интервью журналистам он рассказал, что материал, который создает UBQ, можно использовать вместо обычного пластика или дерева, что уменьшит и добычу нефти, и вырубку лесов.
Доуэр также отметил, что идея оказалась настолько интересной, что вложили 30 миллионов долларов в данный проект.
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