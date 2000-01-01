24.02 01:21 MIGnews.com

Египет снова разрешает Uber

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Верховный административный суд Египта в субботу, 23 февраля, снял запрет на деятельность компаний Uber и Careem, которые столкнулись с жесткой оппозицией со стороны традиционных таксистов. Административный суд отозвал разрешения американской компании Uber и ее основного конкурента, компании Careem, расположенной в Дубае, в марте 2018 года после того, как 42 водителя такси подали иск, утверждая, что приложения незаконно использовали частные автомобили в качестве такси.Однако в апреле прошлого года Каирский суд по срочным делам заявил, что решение должно быть приостановлено, и обеим фирмам должно быть разрешено продолжить работу до принятия окончательного решения Высшим административным судом, который принял апелляцию компаний в субботу.Uber неоднократно сталкивался с нормативными и юридическими неудачами по всему миру из-за противодействия традиционных служб такси. Он был вынужден покинуть несколько стран, в том числе Данию и Венгрию. Компания заявила, что Египет является ее крупнейшим рынком на Ближнем Востоке, с 157 000 водителей в 2017 году и четырьмя миллионами пользователей с момента его запуска в 2014 году.