23.02 13:22 MIGnews.com

Антироссийские санкции обошлись Израилю в $680 млн.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Экономические последствия санкций стран Запада в отношении России ощущают даже те страны, которые прямого отношения к ним не имеют.К такому выводу пришли экономисты из Европейского центра предпринимательства и политических реформ (ECEPR), оценив влияние американских торговых санкций на двух союзников Америки, которые не принимают прямого участия в санкционной войне – Израиль и Швейцарию.Как оказалось, экономики обеих стран недосчитались существенных сумм – 680 млн. и 2,38 млрд. долларов соответственно. Это означает, что после наложения на Россию международных санкций, уровень экспорта швейцарской продукции упал на 26% сравнительно с досанкционным периодом, а израильской – на 25%.Что касается четырех крупнейших государств, участвующих в санкционной войне (США, Великобритания, Япония и Германия), в среднем в процентном соотношении их экспортные показатели упали на столько же – порядка 30%.Доклад основан на статистических данных UN Comtrade – базы данных ООН по торговле товарами. Выводы, к которым пришли эксперты, опровергают расхожее мнение об ограничении побочного ущерба - так называемого "дружественного огня" - третьим государствам во время наложения санкций.Авторы доклада подчеркивают, что нарушение глобальных цепочек ценообразования вызывает последующие эффекты, которые трудно оценить или предвидеть. Они призывают политиков учитывать, что торговля способствует долгосрочной стабильности в мире.Президент ECEPR, доктор Нима Санандаджи по этому поводу цитирует жившего в позапрошлом веке австрийского экономиста Отто Махлера: "Если товары не пересекают границы, их будут пересекать солдаты".