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Антироссийские санкции стоили экономике Израиля $680 млн. | Фото: Mike Poresky/Flickr23.02 13:22   MIGnews.com

Антироссийские санкции обошлись Израилю в $680 млн.

Экономические последствия санкций стран Запада в отношении России ощущают даже те страны, которые прямого отношения к ним не имеют.

К такому выводу пришли экономисты из Европейского центра предпринимательства и политических реформ (ECEPR), оценив влияние американских торговых санкций на двух союзников Америки, которые не принимают прямого участия в санкционной войне – Израиль и Швейцарию.

Как оказалось, экономики обеих стран недосчитались существенных сумм – 680 млн. и 2,38 млрд. долларов соответственно. Это означает, что после наложения на Россию международных санкций, уровень экспорта швейцарской продукции упал на 26% сравнительно с досанкционным периодом, а израильской – на 25%.

Что касается четырех крупнейших государств, участвующих в санкционной войне (США, Великобритания, Япония и Германия), в среднем в процентном соотношении их экспортные показатели упали на столько же – порядка 30%.

Доклад основан на статистических данных UN Comtrade – базы данных ООН по торговле товарами. Выводы, к которым пришли эксперты, опровергают расхожее мнение об ограничении побочного ущерба - так называемого "дружественного огня" - третьим государствам во время наложения санкций.

Авторы доклада подчеркивают, что нарушение глобальных цепочек ценообразования вызывает последующие эффекты, которые трудно оценить или предвидеть. Они призывают политиков учитывать, что торговля способствует долгосрочной стабильности в мире.

Президент ECEPR, доктор Нима Санандаджи по этому поводу цитирует жившего в позапрошлом веке австрийского экономиста Отто Махлера: "Если товары не пересекают границы, их будут пересекать солдаты".
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