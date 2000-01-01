23.02 18:12 MIGnews.com

Израиль: как увольняют беременных

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В 2016 году в министерство соцобеспечения поступило 1.589 обращений от работодателей с просьбой разрешить увольнение или сокращение ставки беременных женщин, женщин, находящихся в процессе процедур экстракорпорального оплодотворения, а также женщин, вышедших в декретный отпуск.Израильский закон запрещает увольнять беременных, а также женщин, проходящих процедуру экстракорпорального оплодотворения, либо сокращать объемы ставки женщин, отработавших на рабочем месте не менее 6 месяцев. При продаже или закрытии предприятии, или при недостаточной, по мнению работодателя, отдаче со стороны работницы — что никак не связано с ее беременностью — работодатель может обратиться к ответственному в министерстве с просьбой получить разрешение на увольнение.По данным министерства, в 964 случаях работодатели получили разрешение уволить работницу, при этом более половины разрешений (58%) были получены по причине закрытия бизнеса, банкротства, вынужденного сокращения рабочей силы или приобретения бизнеса новым владельцем, который не в состоянии продолжать наем работницы.В 108 случаях работодателям было отказано в просьбе на увольнение беременной работницы, и в 368 случаях не потребовалось рассмотрение просьбы, потому что случаи не требовали особых разрешений. Этому могут быть несколько причин: в том случае, когда закон не распространяется на работницу (к примеру, она отработала менее 6 месяцев на нынешнем рабочем месте), когда работодатель отозвал свою просьбу или же принял решение не увольнять работницу. Согласно данным, в 183 случаях (17%) работодатели получили разрешение уволить беременную работницу, доказав, что, продолжая работать, последняя наносит ущерб бизнесу. 110 разрешений (10%) были получены ввиду окончания договора между работодателем и работницей и, при этом работодатель доказал, что не имеет возможности продлить договор. При увольнении, причиной которого является тяжелое финансовое положение бизнеса, и при наличии доказательств тому, что увольнение никак не связано с беременностью, в министерстве проверяют возможность отыскать работнице альтернативное место работы, чтобы обеспечить занятость в столь сложный период, когда ей самой будет сложно найти работу.В 2015 году министерство утвердило увольнение 956 беременных женщин. Согласно данным, предоставленным министерством, всего было получено 1.422 просьбы от работодателей, что на 12% меньше, чем в 2014 году. Налицо ужесточении позиции по отношению к работодателям: если в 2014 году было удовлетворено 80% просьб, то в 2015 речь шла уже о 67,2% утвержденных увольнений. В 83 случаях было дано разрешение сократить ставку работницы во время беременности, а 144 просьбы были отклонены. Кроме того, по отношению к работодателям было открыто 60 уголовных дел и было выписано 36 штрафов на общую сумму в 1.286.640 шекелей.