Израиль: как увольняют беременных

В 2016 году в министерство соцобеспечения поступило 1.589 обращений от работодателей с просьбой разрешить увольнение или сокращение ставки беременных женщин, женщин, находящихся в процессе процедур экстракорпорального оплодотворения, а также женщин, вышедших в декретный отпуск.
Израильский закон запрещает увольнять беременных, а также женщин, проходящих процедуру экстракорпорального оплодотворения, либо сокращать объемы ставки женщин, отработавших на рабочем месте не менее 6 месяцев. При продаже или закрытии предприятии, или при недостаточной, по мнению работодателя, отдаче со стороны работницы — что никак не связано с ее беременностью — работодатель может обратиться к ответственному в министерстве с просьбой получить разрешение на увольнение.
По данным министерства, в 964 случаях работодатели получили разрешение уволить работницу, при этом более половины разрешений (58%) были получены по причине закрытия бизнеса, банкротства, вынужденного сокращения рабочей силы или приобретения бизнеса новым владельцем, который не в состоянии продолжать наем работницы.
В 108 случаях работодателям было отказано в просьбе на увольнение беременной работницы, и в 368 случаях не потребовалось рассмотрение просьбы, потому что случаи не требовали особых разрешений. Этому могут быть несколько причин: в том случае, когда закон не распространяется на работницу (к примеру, она отработала менее 6 месяцев на нынешнем рабочем месте), когда работодатель отозвал свою просьбу или же принял решение не увольнять работницу. Согласно данным, в 183 случаях (17%) работодатели получили разрешение уволить беременную работницу, доказав, что, продолжая работать, последняя наносит ущерб бизнесу. 110 разрешений (10%) были получены ввиду окончания договора между работодателем и работницей и, при этом работодатель доказал, что не имеет возможности продлить договор. При увольнении, причиной которого является тяжелое финансовое положение бизнеса, и при наличии доказательств тому, что увольнение никак не связано с беременностью, в министерстве проверяют возможность отыскать работнице альтернативное место работы, чтобы обеспечить занятость в столь сложный период, когда ей самой будет сложно найти работу.
В 2015 году министерство утвердило увольнение 956 беременных женщин. Согласно данным, предоставленным министерством, всего было получено 1.422 просьбы от работодателей, что на 12% меньше, чем в 2014 году. Налицо ужесточении позиции по отношению к работодателям: если в 2014 году было удовлетворено 80% просьб, то в 2015 речь шла уже о 67,2% утвержденных увольнений. В 83 случаях было дано разрешение сократить ставку работницы во время беременности, а 144 просьбы были отклонены. Кроме того, по отношению к работодателям было открыто 60 уголовных дел и было выписано 36 штрафов на общую сумму в 1.286.640 шекелей.