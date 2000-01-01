23.01 12:40 MIGnews.com

Отличник президента ограбил банк в Кирьят-Бялик

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Окружной суд хайфы вынес обвинительное заключение по делу 23-летнего жителя Кирьят-Ата. Он обвиняется в ограблении банка в Кирьят-Бялик.Во время ограбления он был военной форме и маске ски.Обвиняемый получил звание “отличник президента” во время прохождения военной службы.на момент ограбления обвиняемый был вооружен игрушечным пистолетом. Он дал кассирше записку с требованием передать ему деньги. Он был арестован немедленно после ограбления.